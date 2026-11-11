River y Lanús llegaron a un acuerdo para jugar los octavos del Clausura: cuándo sería el partido

Aunque todavía falta la confirmación oficial de la AFA, todo indica que esa será la fecha definitiva.

Hoy 13:49

River y Lanús llegaron a un acuerdo para disputar su encuentro por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 el próximo lunes 23 de noviembre, desde las 19, en el estadio Monumental. Aunque todavía falta la confirmación oficial de la AFA, todo indica que esa será la fecha definitiva.

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En un principio, el Millonario pretendía jugar el viernes 20 para evitar un extenso período de inactividad por la fecha FIFA. Sin embargo, la posibilidad de postergar el compromiso también beneficia al entrenador Leonardo Ponzio, quien tendrá más tiempo para recuperar a varios futbolistas lesionados.

Por su parte, Lanús buscaba disputar el encuentro después del fin de semana para poder contar con Allan Wlk, convocado a la Selección de Paraguay. El delantero regresaría al país tras los compromisos internacionales y tendría mayores posibilidades de estar disponible.

De esta manera, la fecha del lunes terminó conformando a ambas instituciones. Además, River podría recuperar a Fausto Vera, Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza y Juan Carlos Portillo, este último con posibilidades de sumar minutos en el amistoso del sábado ante Gimnasia de La Plata, luego de una prolongada recuperación por una lesión de rodilla.

Ahora, solo resta que la Asociación del Fútbol Argentino oficialice la programación para que River y Lanús comiencen a definir los últimos detalles de su enfrentamiento por un lugar en los cuartos de final del Clausura.