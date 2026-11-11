Bullrich cruzó a Irán tras declarar terroristas a dos fuerzas argentinas: “Marca de qué lado estamos”

La senadora nacional cuestionó duramente al régimen iraní luego de que calificara como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. La medida profundiza la tensión diplomática entre ambos países.

Hoy 14:08

La senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una contundente respuesta contra el gobierno de Irán, luego de que el régimen de Teherán declarara como organizaciones terroristas a la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.

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A través de su cuenta oficial de X, la legisladora y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó la decisión iraní y expresó: “Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”.

La reacción de Bullrich se produjo después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán anunciara este miércoles 11 de noviembre la inclusión de ambas fuerzas militares argentinas en su listado de organizaciones terroristas.

La medida fue presentada por Teherán como una respuesta basada en el principio de reciprocidad, luego de que el gobierno del presidente Javier Milei incorporara al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

En su comunicado, la Cancillería iraní sostuvo que la decisión se fundamenta en una legislación aprobada en 2019, que permite adoptar medidas contra fuerzas militares extranjeras consideradas vinculadas con actividades terroristas.

El conflicto diplomático tiene como antecedente la decisión del Ejecutivo argentino de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, una fuerza militar que las autoridades nacionales vinculan con los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y la AMIA, en 1994.

Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier Milei profundizó el alineamiento de la política exterior argentina con Estados Unidos e Israel, una postura que incrementó las tensiones diplomáticas con el régimen iraní.

La nueva decisión de Teherán representa otro capítulo en el enfrentamiento entre Argentina e Irán, mientras que las declaraciones de Bullrich ratifican su respaldo a la posición adoptada por el Gobierno nacional.