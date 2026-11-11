Murió Carlos Babington, histórico ídolo de Huracán y exentrenador de River

El exfutbolista, entrenador y dirigente falleció este miércoles a los 77 años. Fue campeón con el Globo en 1973 y disputó el Mundial de Alemania 1974 con la Selección Argentina.

Hoy 14:03

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Carlos Alberto Babington, quien falleció este miércoles 11 de noviembre, a los 77 años. El exjugador, entrenador y dirigente fue uno de los máximos ídolos de Huracán y dejó una extensa trayectoria en el deporte nacional.

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Conocido como el Inglés o el Gringo, Babington debutó profesionalmente en Huracán en 1969 y fue una de las grandes figuras del histórico equipo que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973, bajo la conducción de César Luis Menotti. Su talento como mediocampista zurdo lo convirtió en uno de los futbolistas más destacados de su generación.

También vistió la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 1974, donde disputó cinco partidos y convirtió un gol. A nivel de clubes, además de sus dos etapas en Huracán, jugó en Wattenscheid de Alemania, Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos y Junior de Colombia, donde finalizó su carrera en 1983.

Tras su retiro, inició su etapa como entrenador en 1986 y dirigió a equipos como Platense, Racing, River, Banfield, Chacarita y León de México. En Huracán tuvo cuatro ciclos y consiguió dos ascensos a Primera División, en las temporadas 1989/90 y 1999/00. También logró subir de categoría con Banfield en 1992/93.

Entre 2006 y 2011 fue presidente de Huracán, aunque su gestión terminó envuelta en un conflicto judicial por una causa de presunta administración fraudulenta que afectó su relación con la institución.

Con su fallecimiento, el fútbol argentino despide a una de las figuras más representativas de la historia de Huracán, recordado especialmente por su participación en el equipo campeón de 1973 y por su extensa trayectoria dentro y fuera de las canchas.