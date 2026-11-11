Entre lágrimas, Javier Milei despidió al papa León XIV en Ezeiza tras su histórica visita a la Argentina

El Presidente encabezó la ceremonia de despedida del Sumo Pontífice, acompañado por Karina Milei, Pablo Quirno y otros funcionarios nacionales. El Papa partió rumbo a Perú para continuar su gira apostólica por Sudamérica.

Hoy 14:23

El papa León XIV llegó este miércoles al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue despedido por el presidente Javier Milei en una ceremonia oficial que marcó el cierre de su histórica visita a la Argentina.

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Minutos después de las 14, el mandatario nacional arribó a la terminal aérea acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y otros integrantes del Gabinete, quienes participaron del acto protocolar.

Durante la despedida, Javier Milei saludó personalmente al Sumo Pontífice y lo acompañó hasta la escalera del avión que lo trasladaría hacia Lima, Perú, donde continuará su gira apostólica por Sudamérica.

De esta manera, León XIV concluyó su visita a la Argentina, luego de varias jornadas marcadas por multitudinarias celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y mensajes centrados en la paz, la reconciliación, el diálogo y la unidad entre los argentinos.

Durante su estadía, el Santo Padre desarrolló una intensa agenda que incluyó actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde miles de fieles se congregaron para acompañarlo y escuchar sus reflexiones sobre los desafíos sociales, económicos y espirituales del país.

Uno de los momentos más significativos de su paso por territorio argentino fue la multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján, donde el Pontífice brindó un emotivo mensaje de despedida y agradeció el cariño recibido por parte del pueblo argentino.

Tras la ceremonia oficial en Ezeiza, el papa León XIV emprendió viaje hacia Perú, dando por finalizada una visita histórica que movilizó a miles de personas en distintos puntos de la Argentina.