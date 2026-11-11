Operativos contra el narcomenudeo en Jujuy resultan en 29 detenidos

Entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre, se realizaron operativos en Jujuy que resultaron en la detención de 29 personas y la incautación de diversas sustancias ilegales.

Hoy 14:36

La Dirección General de Narcotráfico y la Agencia Provincial de Delitos Complejos (APDC) han hecho públicos los resultados de una serie de operativos destinados a combatir el narcomenudeo en la provincia de Jujuy, llevados a cabo entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre. Estos procedimientos se realizaron en estrecha coordinación con el Ministerio Público de la Acusación, lo que demuestra un compromiso conjunto en la lucha contra el narcotráfico.

Durante este período, se ejecutaron un total de 18 procedimientos que culminaron con la detención de 29 individuos involucrados en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un minucioso trabajo de inteligencia que permitió identificar puntos críticos en el comercio de drogas en la región.

Los resultados de estos operativos son significativos. Se logró incautar 402,59 gramos de cocaína y/o pasta base, así como 156,11 gramos de marihuana y ocho plantines de cannabis. Además, se requisaron 405 kilos de hojas de coca, que son materia prima para la producción de sustancias ilícitas, junto con 18 teléfonos celulares y varios vehículos que se utilizaban en la distribución de estas drogas.

Los operativos incluyeron allanamientos en locales de venta de estupefacientes y controles en la vía pública, lo que permitió una intervención directa en las actividades delictivas. Además, se llevaron a cabo actuaciones en establecimientos del Servicio Penitenciario, donde se sospechaba que se estaban realizando operaciones ilegales desde dentro.

Este esfuerzo es parte de un enfoque más amplio que busca no solo desmantelar redes de narcotráfico, sino también prevenir la criminalidad en Jujuy. Las acciones fueron coordinadas con otras instituciones, lo que muestra un trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales.

La lucha contra el narcotráfico en Jujuy ha cobrado relevancia en la agenda pública, y estos operativos son un claro ejemplo de la estrategia adoptada por las autoridades para frenar el avance de estas actividades ilegales. La colaboración entre diferentes entidades es fundamental para lograr resultados efectivos y sostenibles en el tiempo.

Las autoridades han reafirmado su compromiso de continuar con estas acciones en el futuro, asegurando que se implementarán más operativos similares en otras localidades de la provincia. Esto es parte de un esfuerzo continuo para crear un entorno más seguro y libre de drogas para todos los ciudadanos de Jujuy.