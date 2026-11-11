“Después de tanto dolor, se hizo Justicia”: el festejo de Vicky Xipolitakis tras el fallo contra Naselli

La resolución judicial establece una serie de obligaciones para su expareja, Javier Naselli, entre ellas cumplir reglas de conducta, realizar tratamiento psicológico y ponerse al día con la cuota alimentaria.

Hoy 14:57

Después de años de denuncias y un extenso proceso judicial, Vicky Xipolitakis recibió una resolución favorable en la causa que la enfrentó a su expareja, Javier Naselli.

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La Justicia Penal de Avellaneda-Lanús dispuso la suspensión del juicio a prueba —probation— por un año para el empresario, en el marco de una causa por daños en contexto de violencia intrafamiliar.

La decisión, que trascendió esta semana, obliga a Naselli a cumplir una serie de condiciones durante los próximos doce meses. Entre ellas, deberá realizar el programa “Hablemos” del Ministerio de las Mujeres bonaerense, orientado a varones que ejercieron violencia, someterse a tratamiento psicológico y donar alimentos no perecederos a una institución de bien público.

Aunque actualmente reside en Nueva York, Naselli quedará bajo el control del Patronato de Liberados. Tendrá que fijar domicilio ante las autoridades y presentarse cada tres meses para acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia argentina.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la obligación de Naselli de regularizar la cuota alimentaria de su hijo, tras dos años de incumplimiento denunciados por Xipolitakis, quien lo acusó de violencia económica.

Por esa deuda, el empresario figura en los registros de deudores alimentarios morosos de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. Si ingresa al país, tiene prohibido salir hasta regularizar la situación. Además, la Justicia Penal le exige cumplir con lo que resuelvan los fueros Civil y de Familia. Por decisión de la propia Xipolitakis, Naselli quedó eximido de la reparación económica del daño.

La causa se inició por un hecho ocurrido en 2024 en el edificio donde vivía la modelo. Durante una discusión, Naselli arrojó al piso el celular de Xipolitakis, en presencia de su hijo, quien intentó defenderla. El episodio quedó registrado en un video que se volvió una prueba clave en el expediente.

Este fallo representa el capítulo más reciente de un extenso recorrido judicial. En las dos primeras causas, la Justicia falló a favor de Naselli. Recién en la tercera denuncia, en la que Xipolitakis lo acusó, entre otras cosas, de dejar a su hijo en la calle, la modelo obtuvo una resolución favorable.

Tras la aparición de estas imágenes, la justicia falló a favor de la panelista, quién denunció al empresario por violencia de género en 2019.

Tras conocerse la decisión, Xipolitakis expresó su alivio y agradecimiento en Instagram: “Después de tanto dolor, de tanta lucha, se hizo Justicia”. También dedicó palabras a sus abogados, Yamil Castro Bianchi, Cintia Lorena Russo y Silvina Irene Carreira, por su compromiso y profesionalismo. En otra publicación, compartió una foto de su hijo con un mensaje emotivo: “Mi mayor motivo, mi fuerza más grande y mi razón para nunca rendirme. Te amo mi motorcito”.