Video: la insólita fuga de un terrorista italiano de 74 años desde su casa en San Telmo

En las imágenes, Bertulazzi se recupera de su caída, para continuar a pie. Anoche, el Gobierno ofreció una recompensa de $20 millones para quien lo entregara.

Hoy 15:30

Leonardo Bertulazzi, un italiano de 74 años condenado en su país por su participación en el terrorismo de las Brigate Rosse cuatro décadas atrás, escapó de su prisión domiciliaria que cumplía en un departamento de la zona de San Telmo ayer martes por la tarde.

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Tras saltar de un quinto piso con un arnés, se fue, literalmente, caminando por la calle. Una cámara de seguridad privada ubicada sobre la calle Bolivar tomó parte de su fuga. El video ilustra esta nota. En las imágenes, Bertulazzi se recupera de su caída, para continuar a pie. Anoche, el Gobierno ofreció una recompensa de $20 millones para quien lo entregara.

Bertulazzi, que vivía en Buenos Aires al menos desde comienzos de este siglo, con un DNI argentino número 94 millones, esperaba su extradición de vuelta a su país, en un proceso a cargo del Juzgado Federal N°1 con la magistrada María Romilda Servini. Cumplía su prisión domiciliaria en su histórico domicilio porteño, un departamento ubicado en un quinto piso de la calle Defensa al 600. Una consigna rotativa de la Policía Federal lo vigilaba.

Según fuentes que conocen de cerca su situación, el terrorista italiano ya se había intentado quitar su tobillera electrónica dos semanas atrás. El aparato, monitoreado por el Servicio Penitenciario Federal, dio la alarma. Así, la PFA pidió a la Justicia federal que Bertulazzi sea trasladado a un penal, o una alcaidía de la fuerza.

Ayer, sin embargo, la tobillera “no sonó”, aseveran fuentes del caso. “Salió por el balcón de su edificio con un arnés hacia un baldío contiguo, en una caída de, al menos, cinco metros. Cayó otros dos hacia el suelo, se golpeó. Tras recuperarse, se fue por la calle Bolívar”, explica una alta fuente del caso: “Todo de película”.

La tobillera fue encontrada por la PFA en el departamento de la calle Defensa, envuelta en carne de cerdo, con un tensiómetro a su alrededor. Bertulazzi se vinculó en sus años en el país con militantes de izquierda. Una serie de allanamientos fueron ordenados por la jueza Servini para encontrarlo.

Habla el abogado de Bertulazzi

La situación judicial de Bertulazzi en Argentina, que contaba un alta como monotributista para operar comercialmente -con el monotributo pago hasta fines de 2025-, había llegado a un punto límite.

El italiano, condenado en ausencia en su país a 27 años de cárcel por el secuestro de un poderoso empresario, había llegado al país como refugiado en 2004, un status que fue revocado en la CONARE veinte años después. Horas más tarde, fue detenido por el área de Interpol de la PFA. La Corte Suprema resolvió su extradición en julio de 2025. Su abogado, Rodolfo Yanzón, apeló ante la Cámara Nacional de Casación, que falló en su contra.

Yanzón aseveró que todavía queda una apelación en curso: el fuero en lo contencioso administrativo federal debe resolver sobre el status de refugiado del hoy prófugo. Yanzón, por otra parte, asegura que su defendido atraviesa un complejo cuadro de salud con un tratamiento por epilepsia realizado en un hospital público porteño.

Yanzón explica:

“Lo que sucede en este momento es un avance más de los innumerables que han existido, en este caso, contra el derecho internacional de los refugiados. El hecho de haber detenido a Leonardo Bertulazzi el 29 de agosto del 2024, una hora después de la decisión administrativa de dejar sin efecto o de hacer cesar el estatuto de refugiado, violó la Convención de Refugiados, porque hasta el día de hoy, Leonardo Bertulazzi continúa siendo refugiado aunque no le guste a este gobierno”.

“La ley argentina no permite extraditar a personas si tienen determinado estado de salud. Es más, la PFA misma había preguntado semanas atrás qué se iba a hacer con la salud de Bertulazzi”, sigue el abogado, que asevera que el italiano enfrenta un “hostigamiento” de las autoridades. El abogado, por otra parte, insiste con que el Cuerpo Médico Forense evalúe al italiano hoy prófugo.