Gerardo Zamora agradeció la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó su mensaje de paz y unidad

El senador nacional agradeció la visita del Sumo Pontífice a la Argentina y destacó su mensaje de fe, esperanza y unidad. A través de sus redes sociales, compartió fotografías de los momentos más significativos de su paso por el país.

Hoy 15:45

El senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, compartió este miércoles un emotivo mensaje de despedida al papa León XIV, luego de que el Sumo Pontífice concluyera su histórica visita a la Argentina y emprendiera viaje rumbo a Perú para continuar su gira apostólica por Sudamérica.

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A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, el exgobernador santiagueño expresó su agradecimiento por la presencia del Santo Padre en el país y resaltó el significado de sus mensajes durante las distintas actividades que encabezó.

“Gracias, Santo Padre León XIV, por su visita a nuestra Patria”, comenzó escribiendo Zamora, acompañando sus palabras con una serie de fotografías que retratan distintos momentos de la visita papal.

En su mensaje, el legislador destacó especialmente el llamado del Pontífice a fortalecer los vínculos entre los argentinos y construir una sociedad basada en el respeto y la convivencia.

“Su presencia nos deja un mensaje de fe, esperanza y unidad que nos invita a trabajar por el encuentro y la paz”, manifestó el senador nacional.

Finalmente, Zamora dedicó unas palabras de bendición al Papa, quien este miércoles fue despedido oficialmente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por el presidente Javier Milei y otras autoridades nacionales.

“Que Dios lo acompañe y bendiga en su camino. Hasta siempre, Papa León XIV!!!”, concluyó el exmandatario provincial.

La publicación estuvo acompañada por una galería de imágenes del Sumo Pontífice durante su recorrido por la Argentina, donde miles de fieles participaron de celebraciones religiosas y encuentros marcados por mensajes de unidad, reconciliación y esperanza.