Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 NOV 2026 | 36º
X
País

“Una de las mayores movilizaciones de la historia”: el Gobierno destacó la convocatoria del Papa

En conferencia de prensa, Adrián Ravier aseguró que más de seis millones de personas acompañaron las actividades de León XIV y resaltó el clima de concordia.

Hoy 15:42
Adrián Ravier

El Gobierno informó este miércoles que más de seis millones de argentinos participaron de las distintas actividades que encabezó el papa León XIV durante su visita al país. El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó la convocatoria y aseguró que se trató de “una de las mayores movilizaciones de la historia”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La cifra fue difundida al finalizar la gira del Sumo Pontífice por la Argentina, que incluyó encuentros con autoridades nacionales, dirigentes políticos, representantes de distintos sectores sociales y multitudinarias celebraciones religiosas.

“En total, más de seis millones de argentinos participaron de los distintos encuentros. Fue una de las mayores movilizaciones de la historia y se desarrolló en un clima de paz, orden y concordia”, señalaron desde el Gobierno.

En ese sentido, el Ejecutivo atribuyó el desarrollo de las actividades sin incidentes de gravedad al comportamiento de los asistentes y al despliegue de las fuerzas de seguridad.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Me decía mamá y todos los días le llevaba comida”: el dolor de una vecina por el hombre hallado muerto en La Banda
  2. 2. B° Los Flores: una comerciante sufrió un violento robo a mano armada
  3. 3. Insólito episodio en Añatuya: grabaron a un joven desnudo trepando a un árbol con un gato en el cementerio
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 11 de noviembre: cielo parcialmente nublado y una máxima de 37 °C
  5. 5. León XIV cerró su histórica visita a la Argentina con un fuerte llamado a la reconciliación en Luján
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT