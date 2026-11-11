Mitre comienza a planificar el 2027: el DT, la renovación del plantel, la Asamblea y la pretemporada

El Aurinegro retomará los entrenamientos el 17 de noviembre y ya trabaja en la conformación del equipo para la próxima edición de al Primera Nacional.

Hoy 15:35

El Club Atlético Mitre comenzó a planificar la temporada 2027 de la Primera Nacional, con la intención de renovar una parte importante de su plantel y corregir los errores que lo llevaron a luchar por la permanencia durante este año.

El conjunto aurinegro se encuentra licenciado después de su último compromiso ante Los Andes y tiene previsto retomar los entrenamientos el martes 17 de noviembre por la tarde. Los trabajos se extenderán hasta el sábado 5 de diciembre, mientras que el inicio formal de la pretemporada quedó programado para el lunes 4 de enero de 2027.

Christian Salandín seguiría como entrenador

Según pudo averiguar Somos Deporte, Christian Salandín continuaría al frente del plantel profesional, luego de haber asumido la conducción técnica en septiembre de este año.

La intención es darle continuidad al proyecto del entrenador y avanzar en la conformación del nuevo equipo, con el objetivo de conseguir una campaña más regular y competitiva.

Los jugadores que podrían dejar Mitre

En cuanto al armado del plantel, Somos Deporte pudo conocer que nueve futbolistas no continuarían en la institución de cara a la próxima temporada.

Los nombres que aparecen entre las posibles bajas son Juan Pablo Zárate, Pablo Minisalle, Agustín Ramírez, Mateo Montenegro, Gonzalo Valdivia, Segundo Rodríguez, Daniel Abello, Franco Ferrari y Matías Ferrari.

Mientras tanto, la dirigencia trabaja para asegurar la continuidad de Mateo Maldonado, Marcos Machado, Ignacio Pietrobono y Maximiliano Romero, cuatro futbolistas que están en los planes para el próximo campeonato.

Por otra parte, entre los jugadores que mantienen contrato vigente aparecen referentes históricos como Juan Alesandroni, Santiago Rosales y Joaquín Ledesma, quienes continuarían vistiendo la camiseta aurinegra.

De esta manera, Mitre se prepara para una renovación importante, con el desafío de conformar un plantel que pueda pelear por objetivos más ambiciosos y evitar las complicaciones que atravesó durante la temporada 2026.

Asamblea clave para el futuro institucional

En paralelo a la planificación deportiva, Mitre convocó a una Asamblea Extraordinaria de socios para el lunes 16 de noviembre, a las 17, en las instalaciones del club.

Durante el encuentro se pondrán a consideración dos alternativas para el futuro dirigencial: la continuidad de la actual Comisión Directiva hasta la finalización de su mandato o la convocatoria a elecciones durante diciembre para elegir nuevas autoridades.

La definición institucional será otro aspecto importante para el Aurinegro, que busca comenzar el 2027 con mayor estabilidad tanto dentro como fuera de la cancha.