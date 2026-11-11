Imputado por estafa millonaria a minera en Catamarca

Un hombre de 48 años ha sido imputado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I por una estafa de $106.723.950 a la empresa minera LIEX S.A. en Catamarca, tras presentarse como intermediario autorizado para la venta de semirremolques.

Hoy 15:31

La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I ha imputado a un hombre de 48 años por un presunto delito de estafa millonaria que asciende a $106.723.950, dirigido a la empresa minera LIEX S.A.. El acusado se presentó como intermediario de una fábrica de semirremolques, buscando ejecutar una operación comercial que finalmente resultó fraudulenta.

La acusación fue formulada bajo la dirección del fiscal Diego López Ávila, quien argumentó que el imputado actuó como autor del delito de estafa e instó a la implementación de medidas de coerción durante seis meses. Entre las medidas solicitadas se incluyó la obligación de permanecer a disposición de las autoridades, mantener un domicilio fijo y no obstruir la investigación en curso.

Según el desarrollo de la investigación, en noviembre de 2024, el acusado, haciendo negocios bajo el nombre de “Transporte Santino”, se presentó ante representantes de LIEX S.A., una compañía que estaba en búsqueda de semirremolques para su proyecto minero Tres Quebradas, situado en Fiambalá, Catamarca. En su presentación, ofreció dos unidades nuevas de la marca IDERO S.R.L., generando la ilusión de contar con autorización para comercializarlas.

Para fortalecer su posición, el imputado incluso gestionó una confirmación desde la fábrica de que estaba autorizado para actuar como intermediario. Esta maniobra generó una confianza considerable en los compradores, lo que facilitó el avance de la operación comercial. El 28 de noviembre de 2024 se emitieron las facturas correspondientes y, al día siguiente, LIEX S.A. transfirió la suma de $106.723.950 a una cuenta bancaria de titularidad del imputado.

No obstante, la Fiscalía sostiene que el acusado no utilizó esos fondos para el pago de las unidades a la fábrica. En cambio, el 19 de diciembre, entregó ocho cheques diferidos de $12 millones cada uno, los cuales fueron rechazados por falta de fondos. Posteriormente, esos cheques fueron sustituidos por otros y ECHEQs que tampoco pudieron ser cobrados.

Los dos semirremolques fueron finalmente entregados a la minera en marzo de 2025, pero debido a la situación, fueron secuestrados por orden judicial, generando un significativo perjuicio patrimonial para la empresa. La Fiscalía concluye que el imputado logró que LIEX S.A. desembolsara una suma considerable de dinero bajo la creencia errónea de que estaba realizando una compra legítima a través de un intermediario autorizado, cuando, de hecho, los fondos no se destinaron al pago de las unidades.