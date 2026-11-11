Keiko Fujimori se irá de Perú en plena visita del papa León XIV y desató una polémica

La mandataria realizará una gira oficial por China y Japón mientras el Sumo Pontífice permanece en el país. Ante las críticas, sostuvo que su viaje responde a compromisos institucionales.

Hoy 17:54

El Senado de Perú autorizó este miércoles a la presidenta Keiko Fujimori a viajar a China y Japón desde el próximo 15 de noviembre, mientras el papa León XIV cumple una visita al país andino, que concluirá el día 16.

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De esa manera, la mandataria no despedirá al pontífice en el aeropuerto del Callao el lunes.

La autorización se concretó con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones del pleno del Senado.

Fujimori solicitó el lunes pasado la autorización para participar en la Semana de Líderes del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en China, y posteriormente hacer una visita oficial a Japón, el país de sus antepasados.

Esta petición recibió numerosas críticas, ya que la gobernante partirá mientras el papa cumple su esperada visita a Perú, país del que también tiene nacionalidad, que comienza durante la tarde de este miércoles.

Ante esto, Fujimori declaró este martes que “jamás” se le ocurriría “desairar” al pontífice, aunque remarcó que como presidenta tiene “obligaciones de Estado que cumplir”.

En ese sentido, se informó que las últimas actividades del papa en Perú, que incluirán el lunes próximo una misa multitudinaria en una base aérea de Lima, serán encabezadas por el primer ministro, Luis Galarreta, quien también es vicepresidente de Fujimori.

Al comentar la polémica desatada por el viaje de la gobernante, Galarreta remarcó que “la presidenta va a estar en las primeras fechas” de la visita del papa y que “lamentaba mucho no estar hasta el final”.

“Nosotros hemos estado tratando de calzar las agendas, porque evidentemente el regreso del papa a su casa, porque para el papa León (Perú) es su casa, es importante para todos los peruanos”, enfatizó el funcionario.

La autorización del viaje de Fujimori abarca del 15 al 21 de noviembre, con el objetivo de participar en actividades del APEC en Shenzhen (China) y posteriormente hacer la visita de Estado a Japón el 20 de noviembre.

En Japón todavía residen algunos familiares de la mandataria con parentesco directo con ella, como su hermano Hiro.

Fujimori procede de una familia cuyos abuelos, originarios del pueblo de Kawachi, en la prefectura de Kumamoto, emigraron a Perú durante las primeras décadas del siglo XX.

El padre de la jefa de Estado, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se refugió en Japón después de renunciar por fax en el año 2000, precisamente tras participar en una cumbre del APEC celebrada en Brunei. Su dimisión se produjo luego de que saliera a la luz una gigantesca trama de corrupción en su Administración, manejada directamente por su mano derecha, el entonces asesor Vladimiro Montesinos.