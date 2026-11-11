La creciente amenaza del comprobante trucho y cómo protegerse

La estafa del 'comprobante trucho' ha crecido en Argentina, afectando a miles de personas desde la última década. Reconocer estas fraudes es crucial para prevenir pérdidas económicas significativas.

Hoy 18:02

En Argentina, la estafa del 'comprobante trucho' ha cobrado relevancia en los últimos años, con un aumento notable de casos desde 2010. Este tipo de fraude se basa en la creación de documentos falsos que aparentan ser legítimos, como recibos, facturas o documentos de identidad.

Las víctimas suelen ser personas que buscan realizar trámites o comprar productos, y se ven atraídas por ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas. Estos comprobantes pueden ser muy convincentes, utilizando logos oficiales y formatos similares a los auténticos.

Para evitar caer en esta trampa, es fundamental verificar la autenticidad de cualquier documento que se reciba. Esto puede implicar contactar a la entidad que supuestamente emite el comprobante o utilizar herramientas en línea para validar su veracidad.

Las autoridades argentinas, como la Policía Federal y la AFIP, han implementado campañas de concientización para educar a la población sobre estos fraudes. En 2021, se reportaron más de 5,000 casos relacionados con comprobantes falsos, lo que subraya la importancia de estar alerta.

Un signo de advertencia puede ser la presión para actuar rápidamente que ejercen los estafadores. Si alguien te ofrece un trato y te pide que firmes un documento de inmediato, es recomendable hacer una pausa y reflexionar sobre la situación.

Además, hay que estar atento a las señales de un comprobante falso, como errores ortográficos o números de identificación que no coinciden. Estos detalles a menudo son indicativos de un documento fraudulento.

Finalmente, si sospechas haber recibido un comprobante trucho, es vital denunciarlo a las autoridades correspondientes para ayudar a prevenir que otros caigan en la misma estafa. La colaboración ciudadana es esencial para combatir este tipo de fraudes en el país.