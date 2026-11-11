Pidieron 18 años y medio de prisión para Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz: cuándo se conocerá el veredicto

El fiscal Sandro Abraldes solicitó la condena durante su alegato y rechazó la versión de legítima defensa presentada por el músico.

Hoy 18:08

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian Maximiliano “El Gringo” Díaz ingresó en su etapa decisiva. Este miércoles, el fiscal Sandro Abraldes solicitó una condena de 18 años y seis meses de prisión para el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, acusado por el crimen ocurrido en 2018.

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Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, el representante del Ministerio Público rechazó la posibilidad de que el músico hubiera actuado en legítima defensa y cuestionó su versión sobre las circunstancias en las que se produjo el homicidio.

“Álvarez jugó a ser Dios”, afirmó Abraldes al reconstruir los momentos previos al asesinato. Para fundamentar su postura, presentó fotografías y videos de la escena del crimen y repasó los antecedentes del artista relacionados con el uso de armas.

El proceso judicial cumplió tres meses desde su inicio, período durante el cual se desarrollaron 18 audiencias y declararon casi 40 testigos. Sin embargo, el debate estuvo marcado por reiterados pedidos de suspensión y complicaciones vinculadas con la salud del acusado.

Entre los episodios más relevantes figura la internación psiquiátrica de Pity Álvarez, que ya lleva 40 días, además de un resultado positivo por cocaína registrado después de una de sus declaraciones ante los jueces, situación que abrió una nueva investigación.

Por su parte, la querella solicitó una pena de 11 años y dos meses de prisión, mientras que los abogados defensores tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos finales el viernes 13 de noviembre.

El veredicto está previsto para el viernes 20 de noviembre, cuando el Tribunal deberá resolver la responsabilidad penal del músico por el homicidio de Cristian Díaz.