El Tribunal del Mar confirmó cuándo resolverá el pedido argentino para frenar la explotación petrolera británica

El organismo internacional fijó el 28 de noviembre como fecha tentativa para anunciar su decisión sobre el proyecto Sea Lion.

Hoy 18:05

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) anunció que el próximo sábado 28 de noviembre dará a conocer, de manera tentativa, su resolución sobre el pedido de la Argentina para frenar el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, impulsado por empresas vinculadas al Reino Unido en aguas cercanas a las islas Malvinas.

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La fecha fue comunicada por el presidente del organismo, Maurice Kamga, al finalizar este miércoles la segunda y última jornada de audiencias celebradas en Hamburgo, Alemania, donde representantes argentinos y británicos expusieron sus argumentos ante los jueces internacionales.

La decisión llegará después de un período de deliberación en el que el Tribunal deberá evaluar si corresponde ordenar medidas provisionales para suspender las actividades petroleras, mientras avanza el procedimiento arbitral destinado a resolver el fondo de la controversia.

Desde el Gobierno argentino esperaban una definición más rápida, incluso durante esta misma semana. Sin embargo, el organismo estableció un plazo mayor para analizar las posiciones presentadas por ambas partes.

Qué reclama la Argentina ante el Tribunal del Mar

La delegación argentina, encabezada por Mario Oyarzábal, solicitó que el Reino Unido suspenda las nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura vinculada con el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

El planteo también incluye el pedido de evitar nuevas autorizaciones para explotar recursos en la plataforma continental en disputa y garantizar la protección del ambiente marino.

Durante su exposición, la representación nacional sostuvo que el procedimiento no busca resolver directamente la soberanía sobre las Malvinas, sino proteger los derechos que la Argentina considera reconocidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En ese sentido, el especialista Marcelo Kohen, integrante de la defensa argentina, argumentó que el Tribunal puede adoptar medidas preventivas sin necesidad de pronunciarse sobre la disputa territorial que mantienen ambos países.

El Reino Unido rechazó el planteo argentino

Por su parte, la delegación británica pidió que se desestimen todas las solicitudes presentadas por Buenos Aires.

Los representantes del Reino Unido sostuvieron que el reclamo argentino está directamente relacionado con la soberanía de las islas y cuestionaron la competencia del Tribunal para intervenir en esas circunstancias.

Además, señalaron que no existe una situación de urgencia que justifique suspender el proyecto, ya que las perforaciones no comenzarían antes del 21 de marzo de 2027, mientras que la extracción efectiva de petróleo está prevista para 2028.

En contraste, la Argentina advirtió que esperar hasta el inicio de las operaciones podría generar consecuencias irreversibles y dejar sin efecto la posibilidad de adoptar medidas preventivas.

La preocupación por el impacto ambiental

Otro de los principales argumentos argentinos estuvo relacionado con los riesgos ambientales que podría generar la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

La representación nacional alertó sobre posibles derrames de petróleo, dificultades para responder ante accidentes en condiciones meteorológicas extremas y eventuales daños sobre aguas internacionales.

Desde la defensa británica, en cambio, aseguraron que las evaluaciones ambientales realizadas para el proyecto consideran poco probables los incidentes de gran magnitud.

La controversia también incluye diferencias sobre la experiencia de las empresas encargadas de las operaciones, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y el alcance de las medidas de prevención previstas.

Una fecha clave para el reclamo argentino por Malvinas

La resolución prevista para el 28 de noviembre será determinante para conocer si el Tribunal considera necesario establecer restricciones temporales al desarrollo del proyecto petrolero.

Los jueces podrán aceptar total o parcialmente las medidas solicitadas por la Argentina, disponer otras medidas preventivas o rechazar el pedido, según la evaluación de los argumentos jurídicos y ambientales.

De todos modos, la decisión no resolverá la cuestión de soberanía sobre las islas Malvinas, sino que se limitará a determinar si corresponde adoptar medidas urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral que analizará el fondo de la controversia.

De esta manera, la Argentina y el Reino Unido quedaron a la espera de una resolución de relevancia internacional, en medio de una disputa por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.