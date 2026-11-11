Cómo lograr que tu casa parezca más grande con pequeños cambios

En un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires en 2021, se demostró que la percepción del espacio en los hogares puede mejorarse significativamente con algunos cambios simples. Aquí te mostramos cómo hacer que tu casa se vea más grande sin necesidad de hacer grandes inversiones.

Hoy 18:12

El diseño de interiores es fundamental para crear un ambiente acogedor y funcional. En este artículo de temas varios, exploraremos cómo hacer que tu casa se vea más grande sin gastar una fortuna. Con algunos ajustes y trucos de decoración, es posible transformar la percepción de cualquier espacio.

Uno de los primeros pasos es optimizar la iluminación natural. Las ventanas limpias y despejadas permiten que la luz entre sin obstáculos, lo que contribuye a una sensación de amplitud. Usar cortinas ligeras o persianas también puede ayudar a maximizar la luz que ingresa al hogar.

Otra estrategia efectiva es usar colores claros en las paredes. Pintar las paredes de tonos suaves como blanco, beige o pasteles puede hacer que una habitación se sienta más abierta y aireada. Según diseñadores de interiores, los colores oscuros tienden a absorber la luz y pueden hacer que un espacio se sienta más pequeño.

Además, el uso de espejos estratégicamente colocados puede crear la ilusión de más espacio. Colocar un espejo grande en una pared puede reflejar la luz y duplicar la percepción visual del área. Este truco es muy utilizado por decoradores para maximizar pequeños apartamentos.

Es importante también considerar la disposición de los muebles. Colocar los muebles alejados de las paredes y optar por piezas más pequeñas y funcionales puede abrir el espacio. Además, un diseño de planta abierta, donde las áreas de estar y comedor se integran, también contribuye a una sensación de mayor amplitud.

El almacenamiento es otro aspecto clave en la decoración de interiores. Utilizar muebles multifuncionales que ofrezcan espacio de almacenamiento adicional ayuda a mantener el hogar organizado y libre de desorden, lo que a su vez contribuye a que el ambiente se sienta más amplio.

Finalmente, la elección de accesorios decorativos también puede influir en la percepción del espacio. Optar por elementos decorativos más sutiles y evitar el exceso de adornos puede ayudar a mantener un ambiente despejado y ligero, contribuyendo a una mayor sensación de amplitud en el hogar.