León XIV: “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”

El Sumo Pontífice compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales al despedirse de la Argentina. Agradeció el cariño recibido durante su visita y recordó especialmente a Francisco, al asegurar que se sintió como en su propia casa.

Hoy 18:38

El papa León XIV compartió este miércoles un emotivo mensaje de despedida de la Argentina, en el que expresó su agradecimiento por el recibimiento de los fieles y dejó una frase que reflejó su cercanía con el país: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

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La declaración fue publicada en sus redes sociales, luego de cuatro días de visita apostólica y tras celebrar su última misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Con esas palabras, el Pontífice hizo referencia a su antecesor, Francisco, y al vínculo afectivo que construyó con los argentinos.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, expresó el Santo Padre en su publicación.

La comparación con Jorge Bergoglio, el primer papa argentino de la historia, fue uno de los aspectos más significativos de su despedida. Al definirse como un Papa “por adopción”, León XIV manifestó el cariño que recibió durante su paso por el país y el sentimiento de pertenencia que le dejó esta experiencia.

El mensaje también incluyó una invitación a mantener la unidad y la fe, bajo la protección de la patrona de la Argentina: “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”.

Finalmente, León XIV cerró su publicación con una expresión breve y cargada de afecto que sintetizó su despedida del pueblo argentino: “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”.