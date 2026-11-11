Mulán busca familia: una gatita de dos meses espera encontrar un hogar lleno de amor

La pequeña gatita carey está en adopción responsable y necesita una familia que le brinde cariño, protección y cuidados.
Mulán, una hermosa gatita carey de apenas dos meses, está en busca de una familia que quiera abrirle las puertas de su hogar y brindarle el amor y los cuidados que necesita para crecer feliz.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La pequeña es hermanita de Mick y actualmente se encuentra en adopción responsable, a la espera de personas comprometidas que puedan acompañarla durante toda su vida.
Quienes impulsan su adopción buscan un hogar seguro, donde reciba cariño, atención y protección, además de los cuidados necesarios para su bienestar.
Las personas interesadas en adoptar a Mulán pueden comunicarse con Yann Menn a través de Facebook para conocer más detalles y coordinar el proceso de adopción.
Asimismo, se invita a la comunidad a compartir su historia en redes sociales, ya que cada difusión puede ayudar a que esta pequeña gatita encuentre la familia que tanto necesita.