Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacudió Panamá y volvió a generar preocupación tras el devastador terremoto de octubre

El movimiento se registró este miércoles cerca de Tonosí y también fue percibido en Ciudad de Panamá. Ocurrió en una región que continúa recuperándose del terremoto de magnitud 7,5 que afectó a miles de familias el mes pasado.

Hoy 19:04

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacudió este miércoles 11 de noviembre a Panamá y volvió a generar preocupación entre los habitantes de distintas localidades que todavía sufren las consecuencias del fuerte terremoto registrado el pasado 9 de octubre. El temblor también fue percibido en Ciudad de Panamá, mientras continúan las tareas de asistencia a las comunidades afectadas.

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De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el movimiento ocurrió a las 12.36, hora local, y tuvo su epicentro a 38 kilómetros al este de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad de apenas seis kilómetros.

La escasa profundidad del fenómeno favoreció que las sacudidas fueran percibidas en distintas zonas del país, especialmente en las localidades cercanas al epicentro.

Durante la misma jornada también se registraron otros dos movimientos de magnitudes 3,8 y 3,5 en las proximidades de Tonosí, además de actividad sísmica en sectores cercanos a la isla de Coiba.

La sucesión de temblores mantiene la atención sobre la región de Azuero, donde las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica y evaluando las condiciones de las construcciones afectadas.

Una región que todavía se recupera del terremoto de octubre

El nuevo movimiento se produjo poco más de un mes después del terremoto de magnitud 7,5 del 9 de octubre, que tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y una profundidad de cuatro kilómetros.

Aquel fenómeno fue percibido en gran parte de Panamá, así como en sectores de Costa Rica y Colombia, y provocó importantes daños materiales en viviendas, establecimientos educativos, centros de salud e infraestructura pública.

Las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé estuvieron entre las zonas más afectadas, donde todavía se desarrollan trabajos de recuperación y asistencia humanitaria.

Según el último balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualizado con información hasta el 8 de noviembre, 19.666 familias, equivalentes a 62.665 personas, permanecen bajo seguimiento de los organismos encargados de atender la emergencia.

Además, alrededor de 2.731 personas permanecen alojadas en un centenar de albergues, mientras continúan la distribución de suministros, las evaluaciones de daños y la asistencia psicológica a los damnificados.

En este contexto, la nueva actividad sísmica vuelve a poner en alerta a las comunidades afectadas y refuerza la importancia de mantener la vigilancia sobre las estructuras dañadas, especialmente aquellas que todavía no fueron declaradas seguras.