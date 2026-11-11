El riesgo país volvió a caer y cerró en 852 puntos básicos: acumula tres jornadas consecutivas de baja

El indicador elaborado por JP Morgan registró un nuevo descenso este miércoles, impulsado por la recuperación de los bonos argentinos en dólares. La mejora se produjo en un contexto de cautela en los mercados internacionales.

Hoy 19:14

El riesgo país de la Argentina volvió a retroceder este miércoles 11 de noviembre y cerró en 852 puntos básicos, consolidando una tendencia favorable para los títulos de deuda nacional. El indicador que elabora JP Morgan acumuló así tres jornadas consecutivas de descenso, después de haber alcanzado los 939 puntos al cierre de la semana pasada.

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La recuperación estuvo vinculada principalmente con la mejora de los bonos soberanos argentinos en dólares, especialmente los Bonares y Globales, que mostraron una reacción positiva durante las primeras ruedas de la semana.

El descenso representa un alivio para el mercado financiero, ya que el riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense. Cuanto menor es el indicador, menor es la prima de riesgo que exigen los inversores para financiar al país.

La tendencia se produjo en un contexto internacional marcado por la cautela. Los últimos datos de inflación en Estados Unidos, que superaron las expectativas del mercado, volvieron a generar incertidumbre sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal respecto de las tasas de interés.

Además, la jornada estuvo condicionada por el Día de los Veteranos en Estados Unidos, que mantuvo cerrado el mercado de bonos de ese país y limitó algunas operaciones financieras internacionales.

Pese a la mejora reciente, los inversores continúan atentos a la evolución de las reservas internacionales y a los próximos vencimientos de deuda que deberá afrontar el Gobierno argentino. Estos factores seguirán siendo determinantes para evaluar si la caída del riesgo país puede sostenerse durante las próximas semanas.