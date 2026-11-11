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El papa León XIV llegó a Perú tras su histórica visita a la Argentina y continúa su gira por Sudamérica

El Sumo Pontífice aterrizó en territorio peruano luego de permanecer cuatro días en la Argentina, donde encabezó multitudinarias celebraciones religiosas y encuentros con fieles.

Hoy 19:56
Papa en Perú

El papa León XIV aterrizó este miércoles en Perú, donde continuará con su gira apostólica por Sudamérica, luego de finalizar su histórica visita de cuatro días a la Argentina.

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El Sumo Pontífice había partido desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue despedido por el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otras autoridades nacionales.

Durante su paso por la Argentina, León XIV encabezó multitudinarias misas, encuentros con jóvenes y actividades junto a representantes de distintos sectores de la sociedad, en jornadas marcadas por importantes muestras de afecto de los fieles.

Antes de abandonar el país, el Santo Padre compartió un emotivo mensaje de despedida en el que agradeció el cariño recibido y aseguró que se sintió como en casa.

Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, expresó, en referencia a su antecesor, el papa Francisco.

Con su llegada a Perú, León XIV inicia una nueva etapa de su recorrido por la región, donde tiene previsto desarrollar actividades religiosas y encuentros con las comunidades locales.

De esta manera, el Pontífice continúa su viaje apostólico por Latinoamérica, después de una visita a la Argentina que convocó a multitudes y dejó mensajes centrados en la fe, la esperanza, la unidad y la solidaridad.

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