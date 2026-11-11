Karina Milei despidió a León XIV con un emotivo mensaje: “Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita”

La secretaria general de la Presidencia agradeció al Sumo Pontífice por sus cuatro días en el país y destacó la fe y el cariño de los argentinos.

Hoy 19:18

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dedicó un emotivo mensaje al papa León XIV tras finalizar su histórica visita de cuatro días a la Argentina. A través de sus redes sociales, destacó el recibimiento que tuvo el Sumo Pontífice y agradeció a los equipos que trabajaron en la organización de las distintas actividades.

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“¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria!”, expresó la funcionaria en una publicación realizada después de la despedida del Santo Padre.

En ese sentido, remarcó la importancia que tuvo el acontecimiento para el país y aseguró que “estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos”.

Karina Milei también puso en valor la respuesta de los fieles que participaron de las multitudinarias celebraciones religiosas desarrolladas durante la visita papal.

“Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino”, sostuvo.

Además, la secretaria general de la Presidencia expresó su reconocimiento a los distintos sectores que participaron en la planificación y coordinación de las actividades del Pontífice.

En particular, agradeció a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones, que trabajaron durante meses para garantizar el desarrollo de la agenda papal.

“Un especial agradecimiento a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que trabajaron incansablemente durante meses para hacer posible este acontecimiento inolvidable”, manifestó.

Finalmente, cerró su publicación con una nueva muestra de afecto hacia el líder de la Iglesia católica: “¡Gracias, Santo Padre! ¡Argentina lo espera siempre!”.

El mensaje se conoció luego de que León XIV concluyera su visita a la Argentina y partiera rumbo a Perú, donde continuará con su viaje apostólico por Sudamérica.