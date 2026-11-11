Silva Neder: “El llamado del Papa a ‘levantarse y caminar’ exige dejar de lado las diferencias y atender las urgencias sociales”

El vicegobernador santiagueño participó de la última misa de León XIV en Luján y destacó el llamado del Pontífice a superar las diferencias, fortalecer el diálogo y atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

Hoy 16:00

En el marco de una histórica y multitudinaria celebración en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, que reunió a más de dos millones de fieles, el Papa León XIV encabezó la última misa de su visita oficial a la Argentina antes de partir hacia Perú. Entre las autoridades presentes se destacó la participación del vicegobernador de la provincia y presidente del Parlamento del Norte Grande, Dr. Carlos Silva Neder, quien asistió acompañado por sus pares de distintos puntos del país.

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Silva Neder ponderó el fuerte contenido social de las palabras del Santo Padre, señalando que la exhortación al perdón, la autocrítica y la comunión debe ser leída como un mandato claro para toda la dirigencia pública y la sociedad en su conjunto.

"El Papa nos ha interpelado de manera directa sobre la necesidad de resolver las diferencias del pasado y del presente para poder construir un futuro común donde prevalezca el diálogo institucional y el amor social", expresó Silva Neder. Asimismo, resaltó el pasaje de la homilía en el que León XIV instó a integrar plenamente a los sectores más postergados —quienes sufren la pobreza, la falta de trabajo o la vulnerabilidad— al sistema democrático y económico.

El Vicegobernador consideró que la apelación papal al trabajo cotidiano de la familia argentina —"el padre que madruga para llevar el pan a su casa y la madre que cuida a su hijo"— representa el verdadero motor que la política debe respaldar con medidas concretas e inclusivas.

"ARGENTINA, LEVÁNTATE Y CAMINA"

Otro de los momentos más emotivos resaltados por el Vicegobernador santiagueño fue el sentido homenaje que León XIV rindió a su antecesor, el papa Francisco, recordando su profunda devoción por la "Patroncita morena" de Luján.

Finalmente, Silva Neder hizo hincapié en la frase final del Pontífice: “Argentina, levántate y camina”. Al respecto, concluyó: "Ese llamado a ponerse de pie no es solo una bendición fe, sino un imperativo ético y político para que, desde cada provincia y desde el Norte Grande en particular, sumemos esfuerzos para ponernos de acuerdo, superar los momentos de calvario social y promover un desarrollo equitativo donde el pan y la dignidad lleguen a cada hogar".