El INDEC da a conocer hoy la inflación de octubre en medio de una fuerte expectativa por los precios

El organismo publicará este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tras las variaciones registradas en los últimos meses, el nuevo informe será clave para determinar si el costo de vida retomó su tendencia descendente o volvió a acelerarse.

Hoy 07:54

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves, a las 16 horas, el dato oficial de la inflación de octubre, en medio de una fuerte expectativa por conocer si los precios retomaron la tendencia descendente o se mantuvieron cerca del 2% mensual.

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Las principales consultoras privadas anticiparon una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de entre 1,8% y 2,1%, con diferencias vinculadas principalmente al comportamiento de los alimentos, los productos estacionales y los servicios regulados.

El informe será clave para determinar si la inflación logró desacelerarse respecto de septiembre, cuando alcanzó el 1,9%, luego de haber registrado su nivel más bajo del año en agosto, con un 1,7%.

Qué anticipan las consultoras privadas sobre la inflación de octubre

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de las proyecciones de especialistas privados, la inflación de octubre habría sido del 1,8%. Además, los analistas esperan que la variación interanual al cierre de 2026 alcance el 30,4%.

En la misma línea, la Fundación Libertad y Progreso estimó una suba del 1,8%, lo que llevaría la inflación acumulada en los primeros diez meses del año al 25,9%.

Por su parte, Equilibra también calculó un incremento del 1,8%, con una desaceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto de septiembre y una inflación núcleo proyectada del 1,6%.

La consultora C&T Asesores Económicos ubicó su estimación en el 1,9%, mientras que Analytica proyectó un aumento del 2%, impulsado principalmente por el comportamiento de los alimentos y bebidas.

En tanto, EcoGo presentó la estimación más elevada, con una inflación mensual del 2,1%, atribuida a los incrementos en los precios regulados y estacionales.

Alimentos, verduras y transporte, entre los principales aumentos

Los relevamientos privados coincidieron en señalar que los productos estacionales y algunos servicios tuvieron una incidencia importante en los precios de octubre.

Según Equilibra, los precios estacionales habrían aumentado un 2,7%, impulsados especialmente por las verduras, con una suba del 5,4%.

En cuanto a los precios regulados, la consultora estimó un incremento del 1,8%, con el transporte público registrando un aumento del 3,3%.

Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 1,9% en octubre, frente al 1,8% de septiembre, y acumuló su segundo mes consecutivo de aceleración.

Cómo evolucionó la inflación durante 2026

Los datos oficiales publicados por el INDEC hasta septiembre muestran la siguiente evolución mensual:

- Enero: 2,9%.

- Febrero: 2,9%.

- Marzo: 3,4%.

- Abril: 2,6%.

- Mayo: 2,1%.

- Junio: 1,9%.

- Julio: 2,1%.

- Agosto: 1,7%.

- Septiembre: 1,9%.

El registro más elevado del año se produjo en marzo, con un 3,4%, mientras que agosto presentó la menor variación, con un 1,7%.

Con este panorama, la atención estará puesta en el informe que el INDEC publicará este jueves a las 16, cuando se conocerá si la inflación de octubre volvió a ubicarse por debajo del 2% o si los precios registraron una nueva aceleración.