Tras la derrota electoral, la Casa Blanca ya confronta a los demócratas por sus planes de investigar a Trump

El asesor legal presidencial rechazó las “amenazas” de la oposición, que prometió indagar en aspectos sospechosos de la administración.

Hoy 08:02

La Casa Blanca emitió una advertencia a los demócratas en relación con sus planes de investigar a la administración de Donald Trump, llegando incluso a afirmar que dichas investigaciones -una función de supervisión habitual del Congreso- podrían constituir una “criminalidad flagrante”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El asesor legal de la Casa Blanca, Will Scharf, formuló esta advertencia en una carta fechada el lunes y dirigida al congresista Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Es muy probable que Garcia presida este influyente comité en el nuevo Congreso -bajo control demócrata, tras las elecciones de medio término de la semana pasada- que asumirá sus funciones en enero. Garcia advirtió a los funcionarios de Trump que “busquen un abogado”, justo cuando su partido se encaminaba hacia la contundente victoria en las elecciones de medio término.

En respuesta, Scharf escribió que “las amenazas contra funcionarios del Poder Ejecutivo, destinadas a disuadirlos de prestar servicio público, o los procedimientos concebidos meramente para abusar de quien los recibe o infundirle miedo, podrían cruzar la línea hacia una criminalidad flagrante”. La existencia de esta carta fue revelada inicialmente por Punchbowl News.

Este ha sido solo el último aviso de cara al enfrentamiento que se viene el año próximo entre la Casa Blanca y los demócratas, que ganaron peso en la Cámara de Representantes y el Senado; un choque que tendrá importantes repercusiones para la autoridad del Congreso y el equilibrio de poder entre las ramas del gobierno.

El miércoles, Garcia declaró a las puertas del Capitolio que “Donald Trump claramente está ocultando algo” y que los demócratas “no se dejarán amenazar ni intimidar”. “La verdad es que él debe entender que el Congreso es una rama del gobierno con la misma jerarquía”, señaló.

Consumada la victoria electoral, Garcia reafirmó su comentario sobre “buscar un abogado”, y dijo que la Casa Blanca es “susceptible” e incapaz de “soportar ningún tipo de presión”.

“Si usted abusó del público estadounidense, debería buscar un abogado”, dijo Garcia. “Si usted es un director ejecutivo corporativo y está estafando al pueblo estadounidense, debería buscar un abogado”.

Los demócratas están preparando una amplia agenda de supervisión para examinar cómo Trump y su familia han aumentado su riqueza desde que él regresó al cargo. El presidente republicano y su Casa Blanca han negado, desde hace tiempo, haber cometido irregularidad alguna.

Garcia también pretende examinar la gestión de la administración respecto a la investigación sobre Jeffrey Epstein y las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Otros objetivos incluyen el salón de baile de la Casa Blanca durante la era Trump y otros proyectos de construcción, así como el papel de la familia Trump en acuerdos relacionados con minerales y las incursiones de Trump en el ámbito de las criptomonedas junto al enviado especial Steve Witkoff.

Comité independiente

El republicano por Kentucky James Comer, actual presidente del Comité de Supervisión -quien encabezó una exhaustiva investigación sobre el expresidente Joe Biden y su familia-, declaró el miércoles a The Associated Press que aún no había leído la carta enviada por la Casa Blanca, pero subrayó que el comité es “muy independiente”.

“Independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, siempre existirá un firme deseo de que el Comité de Supervisión actúe como un mecanismo de control y contrapeso frente al Poder Ejecutivo, sin importar el escenario político”, señaló.

Comer calificó de “mal gusto” los comentarios de Garcia sobre “buscar un abogado”, pero añadió que, dado que los demócratas “ganaron las elecciones, será su comité; por lo tanto, si él se extralimita, supongo que los miembros de su propio partido intentarán ponerle freno”.

El fiscal general Todd Blanche afirmó el domingo pasado en una entrevista con la CNN que “podría haber” un delito que investigar si la retórica de los demócratas llegara a volverse amenazante.

Sin embargo, durante una intervención en Misuri esta semana, adoptó un tono más conciliador al señalar: “El Congreso posee facultades de supervisión; siempre las ha tenido y siempre las tendrá. El Departamento de Justicia y el gobierno federal colaboran con el Congreso para responder a sus interrogantes -ya sea mediante citaciones o comunicaciones por escrito-, por lo que seguiremos trabajando con el Congreso”.

“Nada de lo que he dicho este fin de semana, ni en el pasado, debería sugerir lo contrario”, añadió.

El congresista republicano saliente por Kentucky, Thomas Massie -quien ha sido crítico con Trump-, expresó su esperanza de que los demócratas no desperdicien sus nuevas facultades en “tonterías”.

“Espero que celebren audiencias serias sobre asuntos reales, y no otro ‘Rusiagate’”, comentó, en referencia a una investigación parlamentaria previa sobre los vínculos entre la primera campaña presidencial de Trump en 2016 y Rusia. Trump denunció reiteradamente esa investigación como un “montaje”.

“Creo que existe una corrupción real en los márgenes”, señaló Massie refiriéndose a Trump y a algunas de las personas que rodean al presidente. Massie perdió las elecciones primarias frente a un rival republicano respaldado por Trump.

El congresista Mark DeSaulnier, demócrata por California -quien, según se prevé, será el próximo presidente del Comité de Ética de la Cámara de Representantes-, afirmó que no desistirá de ninguna investigación a pesar de las advertencias provenientes de la Casa Blanca.