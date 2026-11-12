Ola de calor en La Banda: se esperan máximas de 40.7 °C para hoy Jueves 12 de noviembre de 2026

Los bandeños enfrentan un día soleado con temperaturas elevadas. El pronóstico anticipa un aumento significativo en el calor para los próximos días.

Hoy 08:11

El clima en La Banda hoy es soleado, con una temperatura actual de 25.9 °C y una sensación térmica de 27.1 °C. Los bandeños pueden disfrutar de un día despejado, aunque se prevé que el calor aumente considerablemente a medida que avanza la jornada.

A lo largo del día, la temperatura mínima se establecerá en 24.8 °C y alcanzará un máximo de 40.7 °C. Los bandeños deben prepararse para un ambiente sofocante, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

Para mañana, el pronóstico indica que el clima será parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 29.2 °C y 42.2 °C. Se recomienda a los habitantes tomar precauciones para evitar el golpe de calor, ya que las temperaturas seguirán siendo muy elevadas.

Sin embargo, el fin de semana traerá cambios, ya que se anticipa lluvia irregular en las cercanías de La Banda el día sábado. La temperatura mínima para ese día será de 24.3 °C y la máxima de 31.8 °C, ofreciendo un respiro del intenso calor de los días anteriores.

En resumen, hoy los bandeños deben estar listos para enfrentar un clima extremadamente caluroso, con un pronóstico de 40.7 °C como máxima y condiciones soleadas. Los próximos días mostrarán un leve descenso en las temperaturas, pero todavía se prevén valores elevados que requieren precaución.

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