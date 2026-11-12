Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 NOV 2026 | 27º
X
Espectaculos

Murió “Paolo, el rockero”: el querido humorista que marcó una época en la televisión argentina

Jorge Juan Montejo falleció a los 68 años en Tandil, donde permanecía internado por un cuadro de pulmonía. Con sus recordadas frases y su particular estilo, se convirtió en uno de los personajes más populares del humor argentino durante los años 80 y 90.

Hoy 08:07
Jorge Juan Montejo

El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de Jorge Juan Montejo, conocido popularmente como “Paolo, el rockero”, quien falleció este miércoles, a los 68 años, en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal. El actor y humorista permanecía internado desde hacía varios días debido a un cuadro de pulmonía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La noticia generó tristeza entre sus seguidores, especialmente entre quienes crecieron viendo sus apariciones en la televisión argentina durante las décadas de 1980 y 1990, cuando su personaje se convirtió en uno de los más reconocidos del humor nacional.

Con su vincha, pelo largo, morral multicolor y expresiones inolvidables como “¡Uhhh, loco!”, “¿Entendés, chabón?” y “¡Qué mala onda!”, Paolo conquistó al público con un estilo particular que logró mantenerse en la memoria de varias generaciones.

Quién era Jorge Montejo, el actor detrás de Paolo, el rockero

El personaje nació en 1986, cuando Montejo comenzó a desarrollar una caracterización inspirada en los jóvenes vinculados con la cultura del rock de aquella época.

Su debut televisivo llegó de la mano de Juan Alberto Badía, en el recordado programa Badía & Cía., donde alcanzó una gran popularidad. Posteriormente, participó en ciclos como Feliz Domingo, Videomatch, De carne somos y Peligro sin codificar, entre otros.

El humorista también tuvo una destacada participación en el cine argentino, formando parte de películas como Los bañeros más locos del mundo (1987), Los matamonstruos en la mansión del terror (1987) y Extermineitors IV: Como hermanos gemelos (1992).

A través de sus monólogos, frases y gestos característicos, Paolo se convirtió en un personaje emblemático de la televisión, especialmente entre el público que siguió los programas humorísticos de aquellos años.

Sus últimos años y el regreso a Tandil

Con el paso del tiempo, Montejo atravesó problemas personales y de salud que lo llevaron a alejarse de los medios de comunicación.

El propio artista había hablado públicamente sobre sus dificultades con las adicciones y los tratamientos que debió realizar para recuperarse, una etapa que afectó tanto su vida personal como su carrera profesional.

En los últimos años decidió regresar a Tandil, donde buscó llevar una vida más tranquila y mantenerse cerca de su familia. Aunque alejado de la exposición televisiva, continuó realizando presentaciones privadas, publicidades y contenidos para sus redes sociales.

En distintas entrevistas, Montejo había explicado que Paolo era solamente una de sus creaciones artísticas y que, detrás de aquel personaje de larga cabellera y expresiones extravagantes, existía un actor dedicado al humor y a la interpretación.

Tras conocerse la noticia la noticia de su fallecimiento, seguidores y admiradores comenzaron a despedirlo a través de las redes sociales, recordando sus actuaciones y las risas que provocó durante décadas.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Estudiantes e Independiente Rivadavia chocan en un imperdible duelo por la Supercopa Argentina
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 12 de noviembre: intenso calor, nubosidad y una máxima de 39 °C
  3. 3. Encontraron a dos alumnos de 13 años con cocaína en la escuela del barrio Virgen de Guadalupe
  4. 4. Tras la visita de León XIV, el Gobierno descarta cambios en el ajuste y retoma las negociaciones con sus aliados
  5. 5. Mala Fama sorprendió en MasterChef Celebrity al contar a qué se dedicaba antes de triunfar con la música
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT