Todos creen que pueden salir campeones

Se viene la definición del Torneo Clausura y arranca un nuevo torneo.

Hoy 08:05

Por Daniel Guiñazú

Para Página 12

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Se lo ha dicho muchas veces. Pero no está de más reiterarlo, ahora que ya se sabe como serán los cruces de octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura: empieza otro juego. Así lo demuestran las tres ediciones anteriores de este formato eliminatorio a partido único que tanto les atrae a los dirigentes del fútbol argentino. A partir de ahora, arranca otro campeonato, un mano a mano imprevisible de cuatro fines de semana en el que todo lo hecho hasta aquí vale bastante poco. O mucho menos en comparación con la fortaleza física y mental que demanda una competencia en la que inevitablemente, el que gana sigue y el que pierde, se va.

Platense (6º en su grupo), Estudiantes (8º) y Belgrano de Córdoba (5º) salieron campeones a partir de ese atributo. Y sin haber llegado como grandes candidatos, más bien todo lo contrario: a los tres los vincula que además, se consagraron jugando en calidad de visitantes. En esa condición, Platense se devoró a tres de los grandes tradicionales (Racing, River y San Lorenzo), Estudiantes a Central (la tarde del “espaldarazo”), Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia La Plata (su tradicional adversario) y Belgrano a Talleres y a Argentinos Juniors (fue local con Unión y en la final con River).

Un dato: de las cuarenta y tres series jugadas desde el año pasado, los locales ganaron 21 y los visitantes 22. O sea, los locales no se agrandan, los visitantes no se achican y los partidos hay que jugarlos. Y otro dato a tener en cuenta: en el Apertura, salvo en tres cruces (Central-Independiente en octavos, la semifinal Argentinos-Belgrano y la final Belgrano-River) siempre terminó ganando el equipo que anotó el primer gol.

A priori, Instituto y Central, que ganaron sus grupos con 34 puntos sobre 48 disputados y Boca, el campeón agónico de la tabla anual, podrían aparecer como los grandes candidatos a dar la vuelta olímpica. Pero los antecedentes patean en contra: en el Apertura, sin ir más lejos, Estudiantes e Independiente Rivadavia salieron primeros en sus zonas y fueron eliminados en octavos y como locales. Por lo que se recomienda prudencia y esperar lo que pase sobre el verde césped. El formato disruptivo (se empieza jugando de una manera y se termina de otra) tiende a recompensar el pique corto y el envión ganador. La idea es que cualquiera pueda salir campeón en el menor tiempo posible.

Boca, Vélez, Lanús, Independiente, Central, Argentinos, Gimnasia La Plata, River, Belgrano, Independiente Rivadavia y Huracán vuelven a jugar los playoffs como lo hicieron en el Apertura. Y ahora se les agregan Instituto, Defensa, Newell’s, Gimnasia de Mendoza y Barracas Central. Para los altos mandos de nuestro fútbol, un campeonato así de imprevisible es un activo que lo distingue de otras competencias más aferradas a la costumbre. Los dieciseis clasificados largan todos en la misma fila y todos creen que pueden salir campeones. El 12 de diciembre, en la reapertura del estadio Unico Diego Maradona de La Plata, se sabrá cuál de ellos es capaz de llegar a la meta.