Martín Menem anticipó que el Senado podría avanzar con la suspensión de las PASO en las próximas dos semanas

El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que el oficialismo busca reunir los votos necesarios para modificar el calendario electoral de 2027.

Hoy 08:15

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó que el Senado podría avanzar en las próximas dos semanas con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las principales iniciativas que impulsa el Gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones de 2027.

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Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el dirigente de La Libertad Avanza explicó que el tratamiento del proyecto dependerá de los acuerdos parlamentarios y de la cantidad de votos que logre reunir el oficialismo en la Cámara alta.

“Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, expresó Menem, aunque aclaró que se trata de una “expresión de deseo” y no de una fecha confirmada.

El titular de Diputados defendió la iniciativa y cuestionó que el Estado deba financiar las elecciones internas de los partidos políticos.

“La Argentina no necesita PASO. No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos”, sostuvo, al recordar que el sistema ya había sido suspendido para las elecciones legislativas de 2025.

En ese sentido, señaló que el Gobierno pretende avanzar con una reforma electoral más amplia, aunque reconoció que cualquier modificación necesitará el acompañamiento de otros bloques parlamentarios.

Las negociaciones en el Senado

El principal desafío del oficialismo será conseguir los votos necesarios en la Cámara alta, donde la iniciativa todavía genera diferencias entre los distintos espacios políticos.

Las negociaciones también se desarrollan en un contexto de tensiones entre sectores de La Libertad Avanza y Patricia Bullrich, quien tiene un papel central en la conducción del bloque oficialista del Senado.

Menem aseguró que, si el proyecto consigue la media sanción, continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde considera que el oficialismo cuenta con mayores posibilidades de reunir los apoyos necesarios.

Los otros proyectos que busca aprobar el Gobierno

Además de la suspensión de las PASO, Menem enumeró otras iniciativas que el Ejecutivo pretende impulsar durante las últimas semanas del período legislativo.

Entre las prioridades se encuentran el Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos proyectos considerados fundamentales para la agenda económica del Gobierno.

La modificación de las normas del Banco Central ya atravesó distintas instancias parlamentarias y volvió a Diputados con cambios introducidos por el Senado, por lo que el oficialismo busca avanzar hacia su sanción definitiva.

En paralelo, continúan las negociaciones con bloques aliados para destrabar el tratamiento del Presupuesto 2027, cuya aprobación todavía depende de acuerdos sobre distintos puntos del proyecto.

Con el cierre de las sesiones ordinarias previsto para el 30 de noviembre, el Gobierno enfrenta un calendario ajustado para concretar sus objetivos legislativos.

Por ahora, la suspensión de las PASO sigue sin una fecha de votación confirmada, aunque Martín Menem expresó su intención de que el Senado pueda dar el primer paso antes de que termine el mes.