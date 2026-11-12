Termas de Río Hondo se prepara para un calor intenso: máximas que alcanzarán los 39.7°C hoy Jueves 12 de noviembre de 2026

Los termenses deben prepararse para temperaturas elevadas en los próximos días. Se esperan máximas que superarán los 39 grados.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con un soleado cielo y una temperatura actual de 23.5 °C, con una sensación térmica de 24.3 °C. Los termenses disfrutan de un día agradable, aunque el calor comenzará a intensificarse a lo largo de la jornada.

Para el día de hoy, se anticipa que las temperaturas alcancen un máximo de 39.7 °C, lo que podría hacer que muchos busquen refugio en lugares frescos. La humedad se mantiene en un 63%, lo que hará que el calor se sienta aún más intenso.

El viento sopla a 6.5 km/h desde el sur, lo que no será suficiente para mitigar la ola de calor que se aproxima. Los termenses deberán estar atentos y cuidar su hidratación y salud ante las altas temperaturas.

En cuanto al pronóstico para los próximos días, se espera que mañana, el 13 de noviembre, las temperaturas continúen en ascenso, con mínimas de 26.9 °C y máximas que podrían llegar a los 41.5 °C. La sensación térmica podría ser aún más elevada.

Finalmente, para el 14 de noviembre, se prevé un cambio en el clima con chubascos ligeros y un descenso en las temperaturas, con mínimas de 24 °C y máximas de 31.4 °C. Los termenses tendrán que adaptarse a este cambio, ya que la lluvia podría traer alivio ante las altas temperaturas de los días anteriores.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.