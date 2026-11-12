Termas de Río Hondo se prepara para un calor intenso: máximas que alcanzarán los 39.7°C hoy Jueves 12 de noviembre de 2026

Los termenses deben prepararse para temperaturas elevadas en los próximos días. Se esperan máximas que superarán los 39 grados.
El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con un soleado cielo y una temperatura actual de 23.5 °C, con una sensación térmica de 24.3 °C. Los termenses disfrutan de un día agradable, aunque el calor comenzará a intensificarse a lo largo de la jornada.
Para el día de hoy, se anticipa que las temperaturas alcancen un máximo de 39.7 °C, lo que podría hacer que muchos busquen refugio en lugares frescos. La humedad se mantiene en un 63%, lo que hará que el calor se sienta aún más intenso.
El viento sopla a 6.5 km/h desde el sur, lo que no será suficiente para mitigar la ola de calor que se aproxima. Los termenses deberán estar atentos y cuidar su hidratación y salud ante las altas temperaturas.
En cuanto al pronóstico para los próximos días, se espera que mañana, el 13 de noviembre, las temperaturas continúen en ascenso, con mínimas de 26.9 °C y máximas que podrían llegar a los 41.5 °C. La sensación térmica podría ser aún más elevada.
Finalmente, para el 14 de noviembre, se prevé un cambio en el clima con chubascos ligeros y un descenso en las temperaturas, con mínimas de 24 °C y máximas de 31.4 °C. Los termenses tendrán que adaptarse a este cambio, ya que la lluvia podría traer alivio ante las altas temperaturas de los días anteriores.
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