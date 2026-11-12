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Manchester United echó a Carrick y va por Pochettino: Guardiola podría asumir en Estados Unidos

El club inglés despidió a su entrenador por los malos resultados y avanza en las negociaciones con el argentino. Su posible salida de la selección estadounidense podría provocar otro movimiento importante.

Hoy 15:05

Manchester United despidió a Michael Carrick después de un pésimo comienzo de temporada en la Premier League y tiene como principal candidato para reemplazarlo a Mauricio Pochettino, actual entrenador de la selección de Estados Unidos. La posible llegada del argentino también podría abrirle las puertas a Pep Guardiola para dirigir al combinado norteamericano.

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La salida de Carrick se produjo tras conseguir apenas una victoria en los primeros diez partidos, resultados que dejaron al equipo en zona de descenso. El entrenador había firmado un contrato por dos temporadas hace menos de seis meses, pero la dirigencia decidió interrumpir su ciclo.

Ante este escenario, Pochettino habría alcanzado un acuerdo verbal con Manchester United, aunque todavía restan detalles por resolver. Su desvinculación de la selección estadounidense no sería sencilla, ya que posee una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, a la que se sumarían los costos de salida de su cuerpo técnico.

Mientras tanto, Pep Guardiola aparece como una alternativa para asumir en Estados Unidos si se concreta la partida del argentino. El exentrenador del Manchester City ya fue considerado por la dirigencia estadounidense, que evaluaría iniciar conversaciones para conocer su interés.

De esta manera, Manchester United y la selección de Estados Unidos podrían protagonizar importantes cambios en sus cuerpos técnicos. Por ahora, Pochettino es el principal apuntado por el conjunto inglés, mientras que la posibilidad de Guardiola permanece en evaluación.

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