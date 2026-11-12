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Argentina venció a Portugal y conquistó la medalla de oro en futsal en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La Selección Argentina se impuso por 2-1 en la final disputada en Dakar, Senegal, y se consagró campeona con goles de Joaquín Pesl y Lorenzo Sampedro.

Hoy 15:13
Argentina fustal

La Selección Argentina de futsal hizo historia este jueves al derrotar por 2-1 a Portugal en la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y quedarse con la medalla de oro. El equipo dirigido por Mariano Gómez cerró una campaña perfecta y se subió a lo más alto del podio en Senegal.

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El conjunto albiceleste abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo gracias a Joaquín Pesl, quien aprovechó una jugada preparada desde un tiro de esquina ejecutado por Lorenzo Sampedro para establecer el 1-0.

En el complemento, Portugal consiguió igualar el encuentro mediante João Carvalho, quien aprovechó un error en la salida argentina. Sin embargo, la reacción nacional fue inmediata y el capitán Lorenzo Sampedro apareció para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo argentino.

El seleccionado nacional completó un recorrido impecable en el certamen: superó a Senegal por 9-2, Afganistán por 2-1 y Panamá por 9-1 en la fase de grupos, mientras que en semifinales eliminó a Marruecos por 4-2 antes de vencer a Portugal en la definición.

Con esta consagración, Argentina sumó su segunda medalla dorada en Dakar 2026 y alcanzó las seis preseas en la competencia, coronando una actuación memorable del futsal juvenil argentino.

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