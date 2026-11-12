Atropello en Río Blanco: un hombre gravemente herido tras un siniestro

Un hombre de 47 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellado por un automovilista ebrio en San Salvador de Jujuy durante una peregrinación el pasado 25 de octubre.

Hoy 14:56

Un grave incidente tuvo lugar el pasado 25 de octubre en San Salvador de Jujuy, donde un hombre de 47 años, Juan Eduardo Villarroel, se encuentra en estado crítico tras ser atropellado por un automovilista que conducía bajo los efectos del alcohol. La víctima, que peregrinaba junto a su pareja hacia el santuario de Río Blanco, fue embestido mientras caminaba por la banquina de la Ruta 66.

Los informes iniciales revelan que el conductor, identificado como Jesús Ismael Campo, presentaba un nivel de alcohol en sangre de 1,12 g/l, mientras que sus acompañantes también estaban bajo influencia del alcohol. Este lamentable hecho ocurrió en el contexto de una masiva peregrinación, lo que ha generado una profunda conmoción en la comunidad local.

La situación ha sido agravada por las denuncias de la familia de la víctima, quienes han señalado una serie de irregularidades en el tratamiento del caso por parte de las autoridades. Según los relatos, el conductor responsable se encuentra en su domicilio, bajo custodia policial, en lugar de ser encarcelado, lo que ha suscitado una ola de indignación. "Mi padre era el sostén de la familia, se levantaba todos los días a laburar, trabajaba en Coca-Cola y ese tipo le arruinó la vida", declaró su hijo Joaquín, quien exigió justicia.

Los informes médicos han indicado que, si Juan sobrevive a sus lesiones, corre el riesgo de quedar cuadripléjico y necesita con urgencia una intervención quirúrgica para tratar las fracturas en su columna vertebral. La familia, preocupada por su estado crítico, ha cuestionado la respuesta de las autoridades, indicando que el fiscal a cargo, el doctor Maldonado, ha desestimado pruebas clave en la investigación.

Las acusaciones de encubrimiento se han intensificado, ya que el conductor, hijo de una funcionaria de la Casa de Gobierno, ha recibido un trato preferencial. A pesar de la gravedad de las circunstancias, se ha permitido que permanezca en su hogar, lo que ha llevado a los familiares a exigir que se reevalúe la categoría del delito, que actualmente se considera como lesiones graves y culposas.

La familia de Villarroel ha denunciado que la escena del accidente presenta múltiples irregularidades, incluyendo la desaparición de pertenencias de la víctima y la falta de pruebas adecuadas. Mientras el vehículo implicado estaba formalmente secuestrado, se alegó que hubo intentos de transferirlo clandestinamente, lo que refuerza las sospechas de complicidad.

En medio de esta situación, la comunidad espera que las autoridades actúen con celeridad y transparencia para garantizar justicia para Juan y su familia, quienes atraviesan un momento de angustia y desesperación, demandando acciones concretas que permitan esclarecer los hechos y sancionar al responsable de este trágico accidente.