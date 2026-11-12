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El Parque del Encuentro será escenario del Well Fest una nueva experiencia en salud y bienestar

El 14 y 15 se realizará un festival gratuito que reunirá propuestas vinculadas a la salud, la actividad física, la alimentación y el bienestar integral.

Hoy 14:49

El próximo sábado 14 y domingo 15 de noviembre, el Parque del Encuentro será escenario del WELL FEST 2026, un festival gratuito que reunirá propuestas vinculadas a la salud, la actividad física, la alimentación y el bienestar integral.

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Durante ambas jornadas, de 17:00 a 21:50, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación que incluirá charlas con reconocidos especialistas, clases abiertas, experiencias de movimiento y relajación, actividades recreativas y espacios pensados para compartir en familia.

El evento contará con la conducción de Daniela Ballester y la participación de destacados referentes de distintas disciplinas. Entre ellos, el Dr. Daniel López Rosetti, quien abordará el manejo del estrés y la influencia de las emociones en la salud física; la Lic. Romina Pereiro, con su charla "Alimentación y bienestar"; Naty Franz, quien propondrá experiencias de movimiento, yoga, meditación y tapping; y el Dr. Facundo Pereyra, que disertará sobre salud digestiva y el papel de la microbiota en el equilibrio del organismo.

Además, habrá clases abiertas de actividad física, espacios de relajación, propuestas de gastronomía saludable, moda sustentable y juegos para las infancias, conformando un espacio de encuentro, aprendizaje y recreación para todas las edades.

La entrada será libre y gratuita, aunque se requiere inscripción previa a través del sitio oficial de WELL FEST.

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