Padre Luis Cruz: "La visita del Papa nos renueva y nos recarga de energía para seguir trabajando"

En diálogo con Radio Panorama, el sacerdote destacó la sencillez de León XIV, el entusiasmo que despertó su mensaje en la Argentina y el impulso que representa para la tarea pastoral.

Hoy 13:36

Tras la visita del papa León XIV a la Argentina, el padre Luis Cruz compartió su mirada sobre el impacto de su mensaje y el entusiasmo que generó entre los fieles. En diálogo con Radio Panorama, destacó la sencillez del Pontífice y el impulso que su presencia representa para continuar con la tarea pastoral.

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“Es un padre muy sencillo y lo ha hecho visible en estos días. Ha dejado un trabajo muy motivador, pensando proyectos pastorales para un pueblo de Dios que hoy está entusiasmado con su mensaje”, expresó.

El sacerdote consideró que uno de los principales aportes de la visita fue renovar la alegría y la esperanza de la comunidad. “La alegría del Evangelio es lo que ha despertado en cada uno de nosotros, de las familias, de todos nosotros. Sabemos que nos hace bien y nos impulsa a mirar nuevos horizontes para proyectar el mensaje de Jesús. Creo que ha despertado eso en Argentina y ha sido claro que el mensaje es para todos, para cada ciudadano”, sostuvo.

En ese sentido, Cruz puso el acento en la importancia de sentirse amado por Dios y trasladar ese amor a los vínculos cotidianos. “Dios te ama, te va a tender la mano siempre y nunca te va a abandonar. Cuando uno se siente así de amado, siempre vamos a poder pensar y proyectar lo mejor para el otro, corrigiendo con amor, muchas veces callar con amor y construyendo en el corazón del otro para mantenernos de pie”, reflexionó.

El desafío pastoral en Santiago del Estero

Al referirse al trabajo de los sacerdotes, el padre Cruz señaló que el mensaje del Papa representa una renovación del compromiso misionero y una motivación para continuar acompañando a las comunidades.

“Siempre los mensajes son de alegría, de impulso misionero y de esperanza para los sacerdotes. Uno viene trabajando mucho y tenemos que seguir trabajando mucho en Santiago del Estero, en los barrios con distintas realidades”, afirmó.

Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer la cercanía con las personas y promover una tarea pastoral que contribuya a humanizar los vínculos. “Ahora tenemos que ver cómo motivar y no deshumanizar, sino humanizar en la cercanía del otro. La visita del Papa, por supuesto, nos renueva, nos recarga energía para ratificar que esto vale la pena”, agregó.

Para el sacerdote, el mensaje de León XIV también ofrece una perspectiva amplia y universal que ayuda a recuperar la armonía y la paz interior.

El diálogo y la construcción de la unidad

Consultado sobre la división social y la denominada grieta, Cruz destacó el carácter ecuménico de la Iglesia y su disposición a trabajar junto con otras religiones e instituciones.

“Sobre la grieta, la Iglesia es ecuménica y busca trabajar en conjunto con otras religiones e iglesias. Apostamos a los vínculos y al bienestar de las personas. Uno dialoga con esas realidades y busca acompañar a los jóvenes, unificando y apostando por el bien común”, manifestó.

Finalmente, destacó especialmente la alegría que la visita papal despertó entre los niños y jóvenes, y recordó la vigilia realizada en Córdoba como uno de los momentos más significativos.

“En los jóvenes y niños se ha despertado mucha alegría, y eso es algo que trasciende ese momento y evangeliza. La noche de la vigilia en Córdoba fue impresionante, impagable”, expresó.

En el cierre, manifestó su deseo de que la Iglesia continúe fortaleciendo ese camino: “Esperamos que la Iglesia siga apostando y trabajando por este mensaje tan lindo”.