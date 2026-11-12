Estudiantes de Copo y Río Hondo visitaron Casa de Gobierno a través del programa “Conociendo mi provincia”

Alumnos de tres establecimientos educativos del interior santiagueño fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo.

Hoy 13:58

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, en representación del gobernador Elías Suárez, recibió este jueves al mediodía en Casa de Gobierno la visita de alumnos del Colegio “San Francisco Solano” de Villa Balnearia y del Agrupamiento N° 86.042 de la localidad de La Reserva, ambos ubicados en el departamento Río Hondo. También del Colegio Secundario “Fray Genesio Baldan” de Monte Quemado, departamento Copo.

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El encuentro se realizó en el Salón de Acuerdos, como parte del programa “Conociendo mi provincia”, destinado a los estudiantes del interior santiagueño que cursan el último año del secundario, a quienes se ofrece la posibilidad de visitar la Capital, Las Termas de Río Hondo, Villa La Punta, en un recorrido por sitios, donde pueden además compartir una experiencia de aprendizaje y recreación en el marco de una propuesta que busca acercar a los jóvenes de distintas localidades al patrimonio institucional, histórico y cultural de Santiago del Estero.

El jefe de Gabinete transmitió los saludos del gobernador y destacó que “este programa ha dado muchos beneficios porque permite que gran parte de los estudiantes del interior de la provincia puedan llegar a lugares emblemáticos e icónicos de Santiago del Estero, que quizás de otra manera no podrían conocer”. “De alguna manera, achica las asimetrías territoriales y les brinda a los chicos la posibilidad de acceder a estos espacios”, resaltó.

Consideró también importante porque “incorpora nuevas herramientas al proceso formativo, ya que las vivencias que experimentan durante las visitas permiten afianzar conocimientos que complementan lo aprendido en el aula. Por eso, es un programa que trae muchos beneficios y que el gobernador ha decidido sostener, aun en un contexto económico que obliga a priorizar recursos, porque entiende la importancia que tiene para los estudiantes de toda la provincia”.