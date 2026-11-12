El intendente Benavente recibió a representantes de la Mesa de Diálogo y Trabajo

Fue una reunión de carácter protocolar con representantes de los gremios que integran la Mesa de Diálogo y Trabajo, con motivo del inicio de su gestión al frente del Ejecutivo Municipal.

Hoy 14:53

El intendente, Ing. Mario Benavente, mantuvo una reunión de carácter protocolar con representantes de los gremios que integran la Mesa de Diálogo y Trabajo, en el marco de una presentación institucional con motivo del inicio de su gestión al frente del Ejecutivo Municipal.

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Participaron del encuentro los secretarios generales de la CGT, José Gómez; UPCN, Gerardo Montenegro; UTEPSE, Miguel Marquesano; SEPPSE, Jorge Ovejero; y SUOEM, José Alzogaray. También estuvo presente el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón.

El encuentro permitió generar un espacio de acercamiento y diálogo entre el nuevo jefe comunal y las organizaciones gremiales, con el objetivo de establecer un vínculo institucional basado en el respeto, la comunicación abierta y el trabajo conjunto.