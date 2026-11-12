El intendente Benavente recibió a representantes de la Mesa de Diálogo y Trabajo

Fue una reunión de carácter protocolar con representantes de los gremios que integran la Mesa de Diálogo y Trabajo, con motivo del inicio de su gestión al frente del Ejecutivo Municipal.
El intendente, Ing. Mario Benavente, mantuvo una reunión de carácter protocolar con representantes de los gremios que integran la Mesa de Diálogo y Trabajo, en el marco de una presentación institucional con motivo del inicio de su gestión al frente del Ejecutivo Municipal.
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Participaron del encuentro los secretarios generales de la CGT, José Gómez; UPCN, Gerardo Montenegro; UTEPSE, Miguel Marquesano; SEPPSE, Jorge Ovejero; y SUOEM, José Alzogaray. También estuvo presente el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón.
El encuentro permitió generar un espacio de acercamiento y diálogo entre el nuevo jefe comunal y las organizaciones gremiales, con el objetivo de establecer un vínculo institucional basado en el respeto, la comunicación abierta y el trabajo conjunto.