Santiago del Estero arde: con casi 44°C de sensación térmica, lidera el ranking de las ciudades más calurosas del país

La Madre de Ciudades encabeza el listado de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional. A las 14 horas, el termómetro marcó 37,2°C y la sensación térmica alcanzó los 43,8°C. Para el viernes se esperan posibles tormentas, pero el calor no dará tregua.

Hoy 14:16

El calor se hace sentir con fuerza en Santiago del Estero, que este jueves 12 de noviembre se convirtió en la ciudad más calurosa de la Argentina, según el ranking de temperaturas publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con los datos oficiales correspondientes a las 14 horas, la capital santiagueña registró una temperatura de 37,2°C y una sensación térmica de 43,8°C, valores que la ubicaron en el primer puesto del listado nacional.

La Madre de Ciudades superó a otras localidades que también soportan temperaturas elevadas, como San Juan, con 36,8°C; San Martín, Mendoza, con 35,2°C; Santa Rosa del Conlara, San Luis, con 34,8°C; y Río Cuarto, Córdoba, con 34,5°C.

El intenso calor se hizo sentir durante las primeras horas de la tarde, en una jornada marcada por las altas temperaturas. Según el organismo nacional, la máxima prevista para este jueves es de 39°C, mientras que la humedad alcanzaba el 45% al momento de difundirse el ranking.

El viernes podrían llegar las lluvias, pero el calor continuará

Lejos de anticiparse un alivio significativo, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que las altas temperaturas continuarán durante el viernes 13 de noviembre, cuando se espera una máxima de 39°C y una mínima de 25°C.

La principal novedad será la posibilidad de precipitaciones. Para la madrugada se anuncian tormentas aisladas, con probabilidades de entre el 10% y el 40%, mientras que durante la mañana el cielo estará mayormente nublado.

Sin embargo, durante la tarde y la noche volverían las probabilidades de tormentas aisladas, también de entre el 10% y el 40%, en medio de una jornada que seguirá caracterizada por el calor intenso.

Además, se prevén ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la madrugada, con predominio del sector noreste.

De esta manera, Santiago del Estero continuará bajo temperaturas agobiantes, incluso con la posibilidad de lluvias. El alivio térmico podría comenzar a sentirse recién durante el fin de semana, cuando el pronóstico anticipa una máxima de 33°C para el sábado y de 30°C para el domingo.