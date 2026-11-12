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El Mundial de Rally regresará a la Argentina en 2028 después de nueve años de ausencia

La competencia volverá a disputarse en Córdoba tras un acuerdo plurianual con el Gobierno provincial. En 2027 se realizará una prueba evaluativa para cumplir con los requisitos de la FIA.

Hoy 15:35
Mundial de Rally

El Campeonato Mundial de Rally (WRC) anunció su regreso a la Argentina en 2028, luego de alcanzar un acuerdo plurianual con el Gobierno de Córdoba. La histórica competencia volverá al país después de nueve años de ausencia, ya que su última edición se disputó en 2019.

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El acuerdo permitirá recuperar una de las fechas más tradicionales del calendario internacional, reconocida por sus exigentes caminos de montaña, cruces de ríos y tramos emblemáticos como El Cóndor, que podría volver a formar parte del recorrido.

Como paso previo, en marzo de 2027 se realizará en Córdoba un Rally Candidato, correspondiente al Campeonato Sudamericano FIA CODASUR. Durante la competencia, representantes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) evaluarán las condiciones deportivas, la infraestructura y las medidas de seguridad para determinar si la organización cumple con los requisitos del Mundial.

Además, para 2028 está prevista la creación de una WRC Arena en las inmediaciones del estadio Mario Alberto Kempes, que incluirá el tradicional parque de asistencia y espacios destinados a los aficionados.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, celebró el anuncio y destacó la importancia del evento para la provincia. "El Rally forma parte de la historia y la pasión de Córdoba, pero también representa turismo y empleo para nuestra gente", expresó.

De esta manera, Argentina se prepara para recuperar su lugar en el Mundial de Rally, aunque su incorporación definitiva al calendario de 2028 estará sujeta a la evaluación de la FIA durante la prueba de 2027.

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