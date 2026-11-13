Revés judicial para los Kirchner: Casación rechazó sus recursos por el decomiso de bienes en la causa Vialidad

La Justicia desestimó los planteos de los hijos de Cristina Kirchner y de las sociedades Hotesur y Los Sauces.

Hoy 16:56

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los recursos extraordinarios presentados por Máximo y Florencia Kirchner, junto con las sociedades Hotesur y Los Sauces, en el marco de la ejecución del decomiso de bienes correspondiente a la causa Vialidad.

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La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes consideraron que los planteos no reunían los requisitos necesarios para habilitar su tratamiento ante la Corte Suprema de Justicia por la vía del recurso extraordinario federal.

La decisión representa un nuevo revés para los hijos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes intentaban suspender las medidas patrimoniales mientras se resolvían otras presentaciones judiciales.

Qué bienes están en discusión

La controversia se desarrolla en el marco de la ejecución de la condena por la causa Vialidad, cuya sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025.

En ese expediente, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El monto actualizado del decomiso asciende a $684.990 millones, mientras que las sociedades Hotesur y Los Sauces tienen 13 inmuebles embargados por disposición del Tribunal Oral Federal N° 2.

Las empresas habían solicitado intervenir en el procedimiento para defender sus propiedades, pero el tribunal decidió postergar esa participación hasta el momento procesal correspondiente.

Por su parte, Máximo y Florencia Kirchner reclamaron que se suspendiera la ejecución patrimonial y argumentaron que las medidas podían afectar bienes de personas que no fueron condenadas en la causa Vialidad.

Por qué Casación rechazó los recursos

Los recurrentes habían denunciado presuntas vulneraciones de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, defensa en juicio y derecho de propiedad.

También cuestionaron la fundamentación de las resoluciones anteriores y solicitaron que se frenaran las medidas cautelares hasta que se resolviera la controversia.

Sin embargo, los jueces de Casación entendieron que no se había demostrado la existencia de una sentencia definitiva ni un perjuicio irreparable que justificara la intervención de la Corte Suprema por esta vía.

Asimismo, consideraron que los planteos no acreditaban una relación directa entre las garantías constitucionales invocadas y la decisión cuestionada.

De esta manera, el tribunal rechazó los recursos extraordinarios y mantuvo el curso del procedimiento de ejecución patrimonial, aunque la discusión sobre los bienes todavía puede atravesar otras instancias judiciales.

La resolución no implica que los 13 inmuebles hayan sido decomisados definitivamente, sino que rechaza un intento de suspender el avance del trámite vinculado con la condena en la causa Vialidad.