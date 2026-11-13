El hermano de Mauro Icardi lo criticó duramente y sorprendió al defender a Wanda Nara: “Es una madraza”

Juan Icardi rompió el silencio sobre el escándalo familiar entre el futbolista y su expareja. Cuestionó la actitud de su hermano, reveló cómo afecta la situación a su padre y pidió que prioricen el bienestar de las niñas.

Hoy 17:01

En medio del nuevo escándalo que involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi, quien decidió romper el silencio fue Juan Icardi, hermano del futbolista, que sorprendió con fuertes declaraciones contra el delantero y una defensa pública de la empresaria.

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Durante una entrevista en el programa Intrusos, Juan se refirió al enfrentamiento ocurrido en la vivienda de Nordelta conocida como “la casa de los sueños” y manifestó su preocupación por las consecuencias que las discusiones familiares pueden tener sobre las hijas de la expareja.

“Es angustiante la situación en lo que respecta a lo que se habla, lo que se dice. Estamos hablando de un padre, de una hija, de una familia. Me parece que siempre hay que proteger a los chicos”, expresó.

Sin embargo, sus declaraciones más contundentes llegaron cuando fue consultado sobre la actitud de su hermano.

“Mauro, a veces, es muy testarudo. Entonces a veces es difícil hablar con una persona así. Debería calmar un poco las aguas en vez de buscar más problemas”, sostuvo.

Juan aseguró que comprende la situación que atraviesa el futbolista, pero consideró que debería modificar su comportamiento para evitar nuevos conflictos.

“Tendría que pensar un poco en las hijas. Debería bajar un poco los niveles de discusiones. Todo lo que hace me parece que no va”, agregó.

Lejos de respaldar incondicionalmente a su hermano, Juan Icardi elogió públicamente a Wanda Nara por su rol como madre, una declaración que llamó la atención en medio de la disputa familiar.

“Como madre, es una madraza”, afirmó, al recordar la relación que mantenían cuando existía mayor cercanía entre los integrantes de la familia.

También reveló que el conflicto está afectando emocionalmente a su padre.

“Está angustiado. Es fea toda la situación”, expresó al describir cómo vive su familia los constantes enfrentamientos públicos.

Antes de finalizar la entrevista, Juan Icardi dejó un mensaje dirigido a las hijas de Mauro y Wanda, a quienes les ofreció acompañamiento en medio de la difícil situación familiar.

“Les pido disculpas por la situación que están pasando y les digo que acá siempre van a tener un hombro de apoyo. Cuando quieran venir, cuando quieran llamar, siempre vamos a estar a disposición”, manifestó.

Finalmente, dejó en claro cuál es su principal preocupación: “Lo único que quiero es que las nenas estén bien y que ellos estén bien”.

Sus declaraciones se conocieron después del fuerte enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta, un episodio que volvió a exponer públicamente las diferencias entre la expareja y que ahora también genera repercusiones dentro de la propia familia del futbolista.