Joven de 19 años es herido de bala en San Miguel de Tucumán

Un joven de 19 años permanece hospitalizado en San Miguel de Tucumán tras ser herido de bala durante una discusión, mientras la investigación avanza con dos detenidos.

Hoy 17:20

Un grave incidente tuvo lugar en el barrio Echeverría de San Miguel de Tucumán, donde un joven de 19 años fue herido de bala en la cabeza tras una discusión. La víctima, identificada como Rodrigo Maximiliano Ortiz, fue inicialmente llevado al hospital Avellaneda y posteriormente trasladado al hospital Ángel Padilla debido a la gravedad de su lesión. Según los reportes médicos, Ortiz presenta una herida de arma de fuego que requiere intervención quirúrgica urgente.

Los hechos ocurrieron el día martes en una vivienda situada en la calle Manuel Estrada al 210, en el barrio Ortiz. Testigos indican que dos hombres llegaron al lugar alrededor del mediodía y comenzaron a discutir. Durante este altercado, uno de los hombres ingresó a la vivienda por motivos aún no claros. En ese instante, el joven Ortiz fue alcanzado por un disparo que le causó la herida en la cabeza.

Tras el ataque, las autoridades procedieron a la detención de dos hombres relacionados con el incidente. De acuerdo a las primeras informaciones, uno de los detenidos es considerado el presunto autor del disparo, mientras que el segundo hombre está bajo investigación para determinar su rol en el suceso. La situación legal de ambos individuos dependerá de las evidencias que se recojan durante la investigación.

La investigación está siendo conducida por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, bajo la dirección del fiscal Pedro Gallo. Los fiscales Sylvina Ojeda y Germán Díaz también están supervisando las primeras diligencias relacionadas con el caso. El equipo de investigadores fiscales ha sido convocado para realizar un análisis exhaustivo de la escena del crimen y recolectar elementos que puedan ser pertinentes para el expediente.

Este trabajo incluye un estudio detallado sobre la mecánica del disparo y los movimientos previos de las personas implicadas en el altercado. Actualmente, las autoridades no han hecho públicas las identidades de los sospechosos detenidos ni han especificado las posibles imputaciones que podrían enfrentar en el futuro.

La comunidad de San Miguel de Tucumán se encuentra alarmada ante este tipo de violencia, que resalta la necesidad de implementar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La situación de Rodrigo Maximiliano Ortiz, cuyo estado es reservado, pone de manifiesto la urgencia de abordar este problema de manera efectiva.