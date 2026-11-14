Familia Villarroel clama justicia tras el atropello de peregrinos en Jujuy

La familia Villarroel exige justicia tras el atropello de Juan Eduardo y Soledad, mientras peregrinaban en Jujuy.

Hoy 02:18

El 25 de octubre, un trágico atropello de peregrinos en la ruta 66 de Jujuy ha conmocionado a la comunidad local. Joaquín Villarroel, hijo de Juan Eduardo Villarroel, uno de los heridos, expresó su profundo dolor y la necesidad de justicia en una entrevista con El Tribuno. "Es una pesadilla la que estamos viviendo y quiero que se termine", afirmó Joaquín mientras su padre se recupera tras el grave incidente.

El accidente ocurrió cuando Juan Eduardo y su pareja, Soledad Herebia, se dirigían al Santuario de la Virgen de Río Blanco. El vehículo que los atropelló era conducido por Jesús Ocampos, un joven de 26 años que, según informes, estaba bajo los efectos del alcohol, registrando 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre. La familia Villarroel ha demandado justicia no solo por el estado de salud de su padre, sino también por la situación de Ocampos, quien se encuentra en libertad.

La concentración de apoyo tuvo lugar en el ingreso al hospital "Pablo Soria", donde Juan Eduardo ha estado internado durante más de 20 días. En este acto, Joaquín Villarroel clamó por justicia, destacando que Ocampos "no puede quedar libre" tras provocar lesiones graves. La familia ha mostrado su angustia y desesperación, especialmente considerando que Juan Eduardo ha sufrido daños severos en su columna vertebral, lo que compromete su movilidad futura.

Soledad Herebia, por su parte, ha recibido el alta médica después de tener múltiples fracturas y contusiones. A pesar de su recuperación, la familia enfrenta un camino largo y doloroso. Joaquín y Mónica Villarroel, hermana de Juan Eduardo, han manifestado su deseo de que se realice una marcha masiva para visibilizar la lucha de las familias que han sufrido injusticias similares en Jujuy. "Es injusto lo que estamos pasando", declaró Mónica, señalando la necesidad de unir voces para exigir justicia.

La comunidad local ha respondido al llamado de la familia, asistiendo a la concentración y mostrando su apoyo. Con velas encendidas alrededor de un altar improvisado, los presentes elevaron oraciones por la salud de Juan Eduardo, mientras Joaquín enfatizaba que, si la justicia terrenal no llega, la justicia divina sí lo hará. Este fuerte sentido de fe y comunidad es parte esencial del proceso de sanación para la familia.

El caso ha sido puesto bajo la investigación del fiscal Alejandro Maldonado, quien ha tomado declaraciones de testigos, incluyendo un testimonio clave que podría influir en el resultado judicial. La situación legal de Ocampos es objeto de debate, ya que muchos en la comunidad consideran que debe enfrentar las consecuencias de sus acciones irresponsables.

La trágica historia de la familia Villarroel resalta no solo la necesidad de justicia para ellos, sino también un llamado más amplio para abordar la conducción bajo los efectos del alcohol, que pone en riesgo la vida de inocentes. Este accidente es un recordatorio de la vulnerabilidad de los peregrinos y la importancia de la seguridad vial en rutas de alta circulación.