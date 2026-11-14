Identifican camión involucrado en un siniestro fatal en Taco Pozo

La Comisaría de Taco Pozo secuestró un camión implicado en un fatal accidente vial ocurrido el 10 de noviembre en la Ruta Nacional N.º 16.

Hoy 03:42

El personal de la Comisaría Taco Pozo ha llevado a cabo el secuestro de un camión Mercedes Benz blanco con acoplado, el cual se encuentra involucrado en un trágico accidente ocurrido en la Ruta Nacional N.º 16 el pasado 10 de noviembre. Este hecho ha suscitado una profunda investigación que prosiguió con la identificación del vehículo en cuestión.

El siniestro vial tuvo lugar aproximadamente a las 7:50 horas del martes, cuando dos hombres que circulaban en una motocicleta Honda Wave fueron colisionados desde atrás por el camión, que prosiguió su camino sin detenerse, dirigiéndose hacia la provincia de Salta. Tras el impacto, los ocupantes de la motocicleta sufrieron graves consecuencias.

El conductor de 18 años resultó con lesiones leves, mientras que su padre, de 52 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico que requirió su traslado inmediato hacia un hospital en Sáenz Peña. Desafortunadamente, el padre falleció durante el traslado, lo que elevó la gravedad del incidente y las implicaciones legales para el conductor del camión.

Tras una exhaustiva investigación y tareas de recolección de evidencia, los efectivos policiales determinaron que el vehículo en cuestión era un camión Mercedes Benz blanco con acoplado. Gracias a las consultas registrales, se logró establecer la titularidad del rodado y su ubicación en la provincia de Jujuy.

En la noche del jueves, el conductor del camión, de 40 años, se presentó en la Comisaría de Taco Pozo, acompañado por el titular del vehículo, de 31 años, así como el camión implicado en el siniestro. Esta actuación fue crucial para avanzar en las diligencias legales correspondientes.

Por orden de la Fiscalía interviniente, el conductor fue notificado en relación con un supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito. Además, se ordenó que ambos vehículos implicados en el accidente sean trasladados al Gabinete Científico del Poder Judicial para realizar las pericias pertinentes. Este procedimiento es fundamental para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La policía del Chaco ha reiterado la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad de los conductores en la prevención de accidentes fatales en las rutas, subrayando que la investigación avanza con la determinación de encontrar justicia para las víctimas de este lamentable suceso.