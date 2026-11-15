Accidente en Bajo La Viña involucra a conductor alcoholizado y dos vehículos

Un accidente de tránsito en Bajo La Viña involucró a dos vehículos, donde el conductor de la Toyota Hilux presentó un nivel de alcohol en sangre de 2,23 g/L.

Hoy 02:27

Un accidente de tránsito se registró en la noche del viernes en la Ruta 56, específicamente en Bajo La Viña, a la altura de la Asociación Gaucha, en la provincia de Jujuy. El siniestro ocurrió alrededor de las 20:45, movilizando a diversos servicios de emergencia, incluyendo personal policial, de Criminalística, Seguridad Vial, Bomberos y del SAME.

Los informes iniciales indican que la colisión involucró a un Volkswagen Fox, conducido por un hombre de 32 años que se dirigía en sentido norte-sur, y una Toyota Hilux, manejada por un hombre de 36 años que circulaba en dirección sur-norte. El choque frontal se produjo en una curva, donde el conductor de la Hilux, aparentemente, se abrió demasiado y colisionó de frente contra el Fox.

Tras recibir el aviso del accidente, las autoridades de seguridad vial llegaron rápidamente al lugar de los hechos para regularizar el tránsito y llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Entre las acciones realizadas, se incluyó la prueba de alcoholemia a ambos conductores, cuyos resultados mostraron una clara diferencia: el conductor del Volkswagen dio negativo, mientras que el de la Toyota arrojó un preocupante resultado positivo, con un nivel de 2,23 g/L de alcohol en sangre.

Los servicios de emergencias, incluyendo Bomberos y el SAME, también asistieron en el lugar del accidente. Una vez que el SAME llegó, el conductor del Volkswagen fue trasladado al Hospital Soria para recibir atención médica y ser evaluado por posibles lesiones.

Las autoridades, bajo la dirección del ayudante fiscal de turno, implementaron todas las medidas contravencionales necesarias tras el accidente. Este tipo de situaciones resalta la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad al conducir, especialmente en estado de ebriedad, que puede tener consecuencias fatales.

Este incidente no solo causó daño material, sino que también pone de manifiesto la necesidad de mayor concienciación sobre el consumo de alcohol y la conducción. La comunidad se ve afectada por este tipo de siniestros, que pueden ser evitables con la adopción de buenas prácticas de conducción.

Es fundamental que los conductores se sometan a pruebas de alcoholemia y eviten poner en riesgo su vida y la de otros al volante. La educación y la prevención son clave para reducir la incidencia de accidentes de tránsito en nuestras vías.