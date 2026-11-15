La Banda: motochorros atacaron a una joven cuando volvía de bailar y le robaron un celular de alta gama

La víctima fue interceptada por dos delincuentes en Fils Pierre y calle 1005. Tras forcejear con ella, le sustrajeron la cartera con un iPhone 17 Pro Max y otras pertenencias.

Hoy 12:19

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar durante la mañana de este domingo en la ciudad de La Banda. Una joven que regresaba de bailar fue interceptada por dos motochorros, quienes la sorprendieron y le robaron la cartera con varias pertenencias de valor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió en la intersección de Fils Pierre y calle 1005. Según manifestó la víctima, de apellido Aguirre, había salido de un boliche y circulaba en su motocicleta cuando fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una moto 110 cc de color rojo.

Los delincuentes forcejearon con la joven, tomaron el control del manubrio de su rodado y lograron apoderarse de su cartera. Entre los elementos sustraídos se encontraba un iPhone 17 Pro Max, un vaper y otros objetos personales.

Una vez concretado el asalto, los malvivientes escaparon por una calle de tierra en dirección a Bolivia y Monteagudo.

Posteriormente, la damnificada se presentó en la Comisaría N.º 14 de La Banda, donde radicó la denuncia correspondiente.