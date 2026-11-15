Pádel femenino solidario: un torneo para impulsar el Espacio del Joven y del Adolescente del Hospital de Quimilí

La propuesta se realizará este domingo 15 de noviembre. Lo recaudado será destinado a colaborar con la puesta en funcionamiento de un espacio de atención integral para adolescentes.

Hoy 12:25

El deporte volverá a convertirse en una herramienta de solidaridad en Quimilí.

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Este domingo 15 de noviembre, el complejo deportivo Mega será escenario de un torneo de pádel femenino impulsado por Martina Fantoni y Ale Loto, con un objetivo que trasciende lo deportivo: sumar esfuerzos para hacer realidad el futuro Espacio del Joven y del Adolescente del Hospital Zonal de Quimilí “Dr. Bernardo Houssay”.

La iniciativa busca reunir a jugadoras y a la comunidad en torno a una causa de gran importancia: contar con un ámbito especialmente pensado para acompañar a los adolescentes, brindarles escucha, orientación y contención, y ofrecerles una atención integral frente a las distintas situaciones y desafíos que atraviesan durante esta etapa de sus vidas.

El proyecto, que se encuentra en etapa de preparación, apunta a generar un lugar de referencia para los jóvenes, donde puedan expresarse con confianza, encontrar acompañamiento y acceder a herramientas que contribuyan a su bienestar y desarrollo.

En ese camino, el torneo femenino de pádel representa un valioso aporte. Todo lo recaudado tendrá un destino solidario y permitirá avanzar en la puesta en funcionamiento de este espacio, que aspira a convertirse en un ámbito de encuentro, prevención, promoción de la salud y acompañamiento para los adolescentes de Quimilí y la zona.

Desde el Hospital Zonal destacaron y agradecieron especialmente la iniciativa de Martina Fantoni y Ale Loto, así como también el compromiso de las jugadoras participantes y de todas las personas que se suman a esta propuesta solidaria.

Una vez más, el deporte demuestra que puede ser mucho más que una competencia. Cuando la comunidad se une por una causa, cada participación y cada gesto de colaboración se transforman en un aporte concreto para construir una sociedad más comprometida con sus jóvenes.

Porque escuchar, acompañar y brindar contención a nuestros adolescentes también es apostar por su presente y construir un mejor futuro.