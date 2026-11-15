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Violento choque entre una moto y una camioneta en Frías: un joven sufrió fractura de clavícula y traumatismo de cráneo

El siniestro vial ocurrió este domingo por la mañana en la intersección de calles General Paz y Eva Perón. El motociclista sufrió graves lesiones y quedó internado, mientras que la conductora de la camioneta permanecía en observación.

Hoy 12:02
Accidente Choya

Un fuerte accidente de tránsito se registró este domingo, alrededor de las 7.25, en la intersección de calles General Paz y Eva Perón, en el barrio Centro de la ciudad de Frías.

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En el lugar intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 60, dependiente de la Departamental N.º 7, que constató la colisión entre una motocicleta Corven 110 cc, conducida por un joven de 21 años, y una camioneta Ford EcoSport, al mando de una mujer de 29.

Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron en la intersección. A raíz del impacto, la camioneta perdió el control y terminó chocando contra un árbol.

El motociclista sufrió fractura de clavícula derecha, traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y heridas en distintas partes del cuerpo. Tras ser asistido, quedó internado en el hospital local.

En tanto, la conductora de la camioneta presentó escoriaciones y permaneció en observación, sin lesiones de consideración.

Por disposición del fiscal Dr. Alfonso Arce, trabajó personal de Criminalística y se ordenaron test de alcoholemia para ambos conductores, además del secuestro de los vehículos involucrados.

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