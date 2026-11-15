Llegó a un local de comidas, provocó incidentes y agredió a policías: tenía 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre

Villa Río Hondo. El sujeto, de 32 años, protagonizó un violento episodio en una sanguchería. Terminó aprehendido y adentro de la comisaría.

Hoy 11:44

Un hombre de 32 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre en Villa Río Hondo, luego de protagonizar un incidente en una sanguchería e intentar agredir a efectivos policiales que acudieron al lugar.

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Pero el dato extraordinario salto luego de que el hicieron el test de alcoholemia revelando que conducía con 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando una mujer solicitó la presencia policial al advertir que un sujeto aparentemente alcoholizado había llegado al comercio a bordo de un automóvil y amenazaba con agredir a las personas presentes.

Al arribar, los uniformados encontraron al sospechoso dentro de un Renault Fluence. Según el informe policial, el hombre comenzó a insultar a los efectivos y, cuando intentaron dialogar con él y solicitarle la documentación, únicamente exhibió su licencia de conducir.

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La situación se agravó cuando intentó atacar a golpes de puño a un cabo primero de la Policía. Ante esta reacción, los efectivos lograron reducirlo y posteriormente lo identificaron como Alejandro Ezequiel Salvatierra, domiciliado en la localidad de Manantial, departamento Río Hondo.

Personal de Seguridad Vial intervino en el procedimiento y le realizó el correspondiente test de alcoholemia, que dio positivo con 2,23 g/l. Además, se labró un acta de infracción y se procedió a la retención de su licencia de conducir.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Gustavo Montenegro, el hombre quedó aprehendido e imputado por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. También se ordenó el secuestro del automóvil involucrado.

En el procedimiento intervino personal de la Subcomisaría Comunitaria de Villa Río Hondo, junto con efectivos de Seguridad Vial.