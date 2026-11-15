Franco Colapinto pidió cambios profundos en Alpine para 2027: “Hay cosas fundamentales en las que trabajar”

El piloto argentino reconoció que la escudería francesa tiene identificados los problemas de su monoplaza, pero advirtió que algunas soluciones requieren modificaciones importantes.

Hoy 11:24

Franco Colapinto comenzó a mirar hacia la temporada 2027 de la Fórmula 1 y dejó en claro que Alpine necesitará cambios profundos para mejorar su rendimiento. El piloto argentino reconoció que la escudería conoce las principales dificultades de su monoplaza actual, aunque aseguró que no todas pueden solucionarse mediante pequeñas actualizaciones durante el campeonato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En declaraciones realizadas durante el Gran Premio de Brasil, en Interlagos, el corredor de Pilar explicó que existen problemas estructurales que requieren un trabajo de desarrollo mucho más importante y que, por ese motivo, las expectativas del equipo están depositadas en el próximo año.

“Por lo general, cuando vas mejorando cosas durante el año, es como poner una tirita donde estás un poco lastimado. Mejoras un poco, pero es muy difícil solucionar el problema fundamental del coche sin hacer un cambio grande”, sostuvo Colapinto.

El argentino señaló que los ingenieros de Alpine tienen identificadas las áreas que necesitan mejorar desde el comienzo de la temporada, pero aclaró que algunas modificaciones no pueden implementarse de manera inmediata.

“Sabemos en qué tenemos que trabajar como equipo. Lo tenemos claro desde el principio de la temporada, porque son cosas que llevan tiempo de desarrollo y, a veces, son cambios muy fundamentales del coche”, explicó.

En ese sentido, remarcó que ciertas dificultades no se resuelven con una simple actualización aerodinámica o una mejora puntual. “Si hay cosas más fundamentales y grandes en las que trabajar, hay que esperar al año siguiente”, agregó.

Alpine ya tiene la mirada puesta en 2027

La escudería francesa decidió concentrar sus recursos en el desarrollo del próximo monoplaza, después de una temporada en la que no logró encontrar la regularidad esperada.

Si bien Alpine incorporó motores y cajas de cambios Mercedes para 2026, el cambio técnico no fue suficiente para eliminar todas las limitaciones del A526, que continúa presentando dificultades para competir de manera consistente.

Colapinto reconoció que hubo avances respecto del año anterior, aunque confirmó que el desarrollo del auto actual prácticamente llegó a su fin.

“Ya están muy centrados en 2027. Obviamente, no hay más mejoras para este año y todo está enfocado en el próximo”, aseguró.

De todos modos, el piloto argentino evitó anticipar resultados y explicó que las soluciones deberán comprobarse una vez que el nuevo monoplaza comience a girar en pista.

“Sabemos la dirección que tenemos que seguir para solucionar algunos de los problemas que tenemos, pero, obviamente, hasta que no lo probemos es difícil saberlo. En general, creo que definitivamente será mejor que este año”, manifestó.

La advertencia de Colapinto sobre sus rivales

La continuidad del argentino en Alpine también representa un aspecto importante para el futuro del equipo. Colapinto seguirá como compañero de Pierre Gasly durante 2027, lo que le permitirá participar desde el comienzo en el desarrollo y la adaptación al próximo monoplaza.

Sin embargo, el piloto advirtió que una mejora propia no necesariamente garantizará mejores resultados, debido a que las demás escuderías también trabajarán para evolucionar sus autos.

“Hay que ver cuánto mejoran los demás. Cuando termina la temporada, empieza un poco una carrera de ingenieros para ver cuánto mejora cada equipo. Tenemos que esperar y ver qué pasa”, expresó.

De esta manera, Colapinto dejó en claro que Alpine afrontará 2027 con la necesidad de dar un salto de calidad, apostando por modificaciones de fondo que le permitan corregir las dificultades actuales y acercarse a los equipos más competitivos de la Fórmula 1.